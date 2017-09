Atalanta-Crotone/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Atalanta-Crotone (LAPRESSE)

Atalanta-Crotone sarà diretta dall’arbitro Marco Piccinini di Forlì: ad assisterlo i guardalinee Longo e Di Vuolo e il quarto uomo Maresca, mentre gli addetti al VAR saranno Valeri e Balice. Appuntamento allo stadio Atleti Azzurri d’Italia dalle ore 20:45 di mercoledì 20 settembre, la partita è valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2017-2018. L’Atalanta si presenta a questo turno infrasettimanale con 4 punti in classifica, mentre il Crotone è terzultimo a quota 1 ed è l’unica squadra a non aver ancora segnato in questo torneo. Nella prossima giornata Atalanta impegnata a Firenze e Crotone in casa contro il Benevento: entrambe scenderanno in campo dalle ore 15:00 di domenica (24 settembre).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE IN DIRETTA ATALANTA CROTONE

La partita di Serie A tra Atalanta e Crotone sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky: il canale di riferimento sarà Calcio 7 HD, il numero 257, telecronaca dalle ore 20:45. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare la sfida in pay-per-view con il codice 407103. Sul canale Sky Super Calcio HD (il numero 206) andrà in onda Diretta Gol Serie A, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi della serata.

LA SITUAZIONE

Buon avvio di stagione per l’Atalanta che in campionato sta viaggiando alla media di 1 punto a partita: dopo le prime 2 sconfitte contro Roma (0-1 in casa) e Napoli (3-1 al San Paolo) i bergamaschi hanno ottenuto 2 risultati utili battendo il Sassuolo (2-1) e pareggiando 1-1 in casa del Chievo. In quest’ultimo match la squadra di Gian Piero Gasperini ha incassato il gol di Bastien al 52’ minuto, ma non si è arresa e nel finale ha ristabilito la parità con un calcio di rigore di Alejandro Gomez (85’). Nel frattempo i nerazzurri hanno battezzato nel migliore dei modi il ritorno in Europa League, surclassando l’Everton (3-0) nella prima giornata della fase a gironi. Il Crotone di Davide Nicola ha sbloccato la sua classifica ma non ancora la casella dei gol segnati: l’ultima partita contro l’Inter, persa 0-2 ma solo nel finale, ha mostrato comunque una squadra viva e in grado di creare occasioni da rete. L’esordio di campionato contro il Milan (0-3) era stato più sfortunato, con l’espulsione di Ceccherini dopo appena 5’ a complicare le cose, mentre nelle due sfide successive i calabresi hanno pareggiato a reti bianche con l’Hellas Verona e perso di misura a Cagliari (1-0). Dopo la trasferta di Bergamo, il Crotone si misurerà con due neopromosse (Benevento in casa e SPAL a Ferrara).

PROBABILI FORMAZIONI

Gasperini dovrebbe ruotare qualche giocatore rispetto all’ultima partita. L’albanese Etrit Berisha ad esempio riprenderà il suo posto tra i pali, così come il brasiliano Toloi nella difesa a tre completata da Caldara e dall’argentino Palomino. Nella linea di centrocampo previsti l’olandese Hateboer a destra, il belga Castagne a sinistra, Cristante e l’altro oranje De Roon per vie centrali. Dopo l’iniziale panchina di Verona, Papu Gomez tornerà titolare nel tridente d’attacco assieme a Ilicic e Petagna. Per il Crotone solito 4-4-2 con Cordaz in porta, Ceccherini e l’uruguaiano Cabrera al centro della difesa, Sampirisi terzino a destra e il bosniaco Pavlovic sul lato opposto. A metacampo Mandragora e Barberis, esterni alti lo svedese Rohden e il rumeno Stoian e davanti il tandem offensivo formato da Trotta e dal croato Budimir.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Pronostici a senso unico per il match dell’Atleti Azzurri d’Italia. Il portale online snai.it abbassa a quota 1,33 il segno 1 per la vittoria dell’Atalanta, mentre il segno 2 per il colpo esterno del Crotone sale a 11,00; a 4,75 il segno X per l’eventuale pareggio tra le due formazioni. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (2,00), Over (1,75), Gol (2,15) e NoGol (1,60).

