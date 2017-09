Benevento Roma/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Benevento-Roma: qui Marco Baroni, 54 anni, allenatore del Benevento (LAPRESSE)

Benevento-Roma sarà diretta dall’arbitro Michael Fabbri, trentatreenne della sezione di Ravenna; con lui i guardalinee Vivenzi e Di Iorio e il quarto uomo Illuzzi, mentre gli addetti al VAR saranno Calvarese e Abbattista. Il match si gioca mercoledì 20 settembre 2017 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento: calcio d’inizio alle ore 18:00. Le due squadre si affrontano per la quinta giornata di campionato, la prima infrasettimanale della stagione. In classifica il Benevento è ultimo ancora senza punti, mentre la Roma ha conquistato 6 lunghezze disputando però una partita in meno, quella della terza giornata in casa della Sampdoria (rinviata per pioggia). Nel prossimo turno, il sesto, il Benevento farà visita al Crotone (domenica 24 settembre ore 15:00) e la Roma riceverà l’Udinese (sabato 23 ore 15:00).

BENEVENTO-ROMA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE IN DIRETTA BENEVENTO ROMA

Benevento-Roma sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport 1 HD (numero 201), Super Calcio HD (n.206) e Calcio 2 HD (252): prepartita dalle ore 17:30 e telecronaca dalle 18:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; per i non abbonati ai due pacchetti il codice per l’acquisto in pay-per-view è 407114. Diretta tv di Benevento-Roma anche su Mediaset: in questo caso il canale di riferimento sarà Premium Sport 2, il numero 371 del digitale terrestre disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 381. Per gli abbonati diretta anche in streaming video tramite PremiumPlay.

LA SITUAZIONE

Il neopromosso Benevento è ancora a caccia dei suoi primi punti nella massima categoria. La squadra allenata da Marco Baroni è reduce dalla severa batosta rimediata in casa del Napoli, che domenica non ha avuto pietà travolgendo i giallorossi con un tennistico 6-0. Se non altro, nelle prime 3 giornate il Benevento aveva perso in maniera decisamente più onorevole, e in contro il Bologna si è visto annullare dal VAR la rete del pareggio a tempo scaduto. Non aiuta il calendario, che dopo il Napoli propone un’altra aspirante alle primissime posizioni come la Roma, peraltro rinfrancata dall’ultimo successo ai danni dell’Hellas Verona. Nell’anticipo di sabato scorso De Rossi e compagni hanno avuto vita facile grazie ad una prestazione solida ed efficace: Radja Nainggolan ha aperto le marcature al 22’, mentre 11 minuti più tardi Edin Dzeko ha firmato il raddoppio capitalizzando il perfetto cross di un ritrovato Alessandro Florenzi. Nella ripresa il centravanti bosniaco si è ripetuto al 61’, sfruttando un bel suggerimento di Kolarov e blindando definitivamente i 3 punti. Roma che mercoledì prossimo tornerà in campo per affrontare gli azeri del Qarabag (in trasferta), nella seconda giornata di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI

Per il Benevento di mister Baroni previsto un 4-4-2 con Belec in porta, Lucioni e lo svizzero Djimsiti al centro della difesa, Venuti terzino a destra e Letizia (favorito su Di Chiara) sulla sinistra. Gli esterni di centrocampo dovrebbero essere Lombardi e Lazaar, mentre per vie centrali si muoveranno Cataldi e l’albanese Memushaj. In attacco spazio a Massimo Coda e al rumeno Puscas che dovrebbe rilevare Iemmello (non al 100%), mentre l’ex di giornata Ciciretti deve dare forfait per un problema muscolare. Nella Roma, Eusebio Di Francesco dovrebbe modificare tutti i reparti rispetto all’ultima formazione titolare. Tra i pali Alisson, davanti a lui i difensori centrali Manolas e Juan Jesus, esterni bassi Bruno Peres a destra e Kolarov a sinistra. Nel tridente offensivo riecco Perotti, che supporterà Dzeko assieme all’altro esterno Defrel (in ballottaggio con El Shaarawy). Out per infortuni Karsdorp, Emerson (rientro previsto ad ottobre-novembre), Nainggolan e Schick.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per il match delle ore 18:00 le agenzie di scommesse propongono pronostici a senso unico. Su snai.it ad esempio troviamo a quota 9,50 il segno 1 per la vittoria del Benevento, a 5,50 il segno X per il pareggio e a 1,30 quindi strafavorito, il segno 1 per il successo esterno della Roma. Under 2,70, Over 1,43, Gol 1,75 e NoGol 1,95.

