Benevento Roma/ Probabili formazioni, quote, le ultime novità live (Serie A 2018, 5^ giornata)

Benevento Roma è la partita che apre il programma di mercoledì 20 settembre per la quinta giornata del campionato di Serie A 2017-2018: si gioca infatti alle ore 18 ed è una partita tra l’unica squadra a non aver ancora centrato punti in questo avvio di stagione e una che ha vinto due delle tre partite giocate, e che potrebbe essere nei piani alti della classifica ma deve recuperare la gara contro la Sampdoria. Per il momento comunque Eusebio Di Francesco ha avuto ottime risposte dal suo gruppo, che ha battuto di autorità anche il Verona e si appresta ora alla seconda trasferta di campionato; il Benevento sa che non sono queste le sfide per raccogliere punti, ma vista la situazione dovrà provarci al 100%. Andiamo dunque a valutare come le due squadre potrebbero disporsi in campo, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Benevento-Roma.

Per Benevento Roma, quinta giornata del campionato di Serie A 2017-2018, abbiamo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: ci dicono che il segno 1 per la vittoria del Benevento vale 9,00; il segno X per il pareggio è quotato 5,25 mentre il segno 2 per la vittoria della Roma vi permetterà di guadagnare 1,33 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

FORMAZIONI BENEVENTO: I DUBBI DI BARONI

Marco Baroni ha provato a rimescolare le carte contro il Napoli ma è uscito dal San Paolo con sei gol sul groppone; per la partita di questa sera dovrebbe tornare a schierare il suo centrocampo con la coppia formata da Cataldi e Ledian Memushaj, anche se sia Chibsah che Nicolas Viola restano valide alternative e fino all’ultimo saranno in ballottaggio per una maglia. In difesa bisogna registrare l’assenza dell’ex Antei, infortunatosi domenica: al suo posto ci sarà allora l’ex Atalanta e Avellino Djimsiti, che si sistemerà al fianco di capitan Lucioni con Venuti ancora favorito su Gyamfi e Gaetano Letizia che a sinistra dovrebbe avere la meglio su Gianluca Di Chiara. Da verificare anche le condizioni di D’Alessandro e Ciciretti, altri ex della partita: il secondo dovrebbe rimanere fuori e allora spazio a Cristiano Lombardi, che come Cataldi gioca una sorta di derby visti i trascorsi nelle giovanili della Lazio. A sinistra scalpita Lazaar che dovrebbe essere ancora titolare (ma occhio alla possibilità di vedere Parigini dal primo minuto); in attacco con l’assenza forzata di Iemmello saranno ancora Armenteros e Massimo Coda a giocare, con il giovane rumeno Puscas che proverà a mettere in crisi le scelte del suo allenatore.

FORMAZIONI ROMA: LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Roma in campo con il solito 4-3-3: Eusebio Di Francesco dovrebbe riproporre in campo Strootman che ha riposato sabato sera, dunque si prepara a rimanere fuori Lorenzo Pellegrini a meno che l’ex del Sassuolo non debba prendere il posto di Nainggolan, in un’alternanza degli interni di centrocampo e anche perchè il belga ha un risentimento muscolare ed è in dubbio. A rimanere fuori dovrebbe però essere De Rossi, già dato in panchina contro il Verona e invece titolare; pronto dunque Maxime Gonalons, mentre in difesa Juan Jesus dovrebbe tornare in campo per affiancare Manolas. A sinistra certo del posto Kolarov, a destra Florenzi ha vantaggio su Bruno Peres e dovrebbe essere in campo per la seconda partita consecutiva. Nel tridente offensivo fuori Cengiz Under ed El Shaarawy; se a sinistra Diego Perotti è praticamente certo del posto, dall’altra parte lo è Defrel perchè Schick, che aveva giocato uno spezzone contro il Verona, è vittima di un risentimento al flessore e non è stato convocato. Al centro dell’attacco ci sarà Edin Dzeko, reduce dalla doppietta contro il Verona: il bosniaco deve difendere il titolo di capocannoniere della Serie A dagli assalti di tanti concorrenti diretti.

PROBABILI FORMAZIONI, IL TABELLINO

BENEVENTO (4-4-2): 1 Belec; 23 Venuti, 5 Lucioni, 6 Djimsiti, 3 G. Letizia; 87 Lombardi, 8 Cataldi, 20 L. Memushaj, 77 Lazaar; 90 Armenteros, 11 M. Coda

A disposizione: 22 Brignoli, 12 Piscitelli, 18 Gyamfi, 95 Gravillon, 17 G. Di Chiara, 13 Chbisah, 14 N. Viola, 4 Del Pinto, 27 Parigini, 32 Puscas, 99 Brignola

Allenatore: Marco Baroni

Squalificati: -

Indisponibili: F. Costa, Antei, Ciciretti, D’Alessandro, Iemmello

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 21 Gonalons, 6 Strootman; 23 Defrel, 9 Dzeko, 8 Perotti

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 25 Bruno Peres, 20 Fazio, 15 Hector Moreno, 30 Gerson, 16 De Rossi, 7 Lo. Pellegrini, 17 Cengiz Under, 92 El Shaarawy

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Emerson P., Schick

