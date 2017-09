Cagliari-Sassuolo/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cagliari-Sassuolo: qui Marco Capuano, 25 anni, difensore del Cagliari (LAPRESSE)

Cagliari-Sassuolo sarà diretta dall’arbitro Claudio Gavillucci (38 anni) della sezione di Latina: a completare la squadra disciplinare i guardalinee La Rocca e Costanzo, il quarto uomo Saia e gli addetti al VAR Guida e Giua. Il secondo match della storia nella nuova Sardegna Arena vede protagoniste Cagliari e Sassuolo: appuntamento alle ore 20:45 di mercoledì 20 settembre 2017, si gioca per la quinta giornata del campionato di Serie A. Il Cagliari è reduce da 2 vittorie consecutive che l’hanno proiettato a quota 6 in classifica, il Sassuolo invece è fermo al pareggio con il Genoa della prima giornata e cerca quindi il suo primo successo nel torneo. Domenica (24 settembre) le due squadre saranno di nuovo in campo: il Cagliari ancora in casa contro il Chievo (ore 15:00), il Sassuolo al Mapei stadium con il Bologna (18:00).

STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE IN DIRETTA CAGLIARI SASSUOLO

Cagliari-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 4 HD, il numero 254: telecronaca dalle ore 20:45. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare la partita in pay-per-view con il codice 407136. Sul canale Sky Super Calcio HD (il numero 206) andrà in onda Diretta Gol Serie A, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi della serata.

LA SITUAZIONE

Gli ultimi 2 successi hanno risollevato il morale del Cagliari, che aveva cominciato il campionato perdendo contro Juventus (3-0) e Milan (2-1). La terza giornata resterà nella storia come la prima disputata nel nuovo stadio, la Sardegna Arena di via Amerigo Vespucci: il debutto è stato bagnato con un successo per 1-0 ai danni del Crotone, firmato -ci piace pensare non casualmente- dal sardo Marco Sau. Domenica poi i ragazzi allenati da Massimo Rastelli hanno concesso il bis, espugnando il campo della SPAL grazie alle reti di Nicolò Barella (altro giocatore ‘fatto in casa’) e Joao Pedro. Situazione diversa in casa Sassuolo: la formazione neroverde non è ancora riuscita a vincere nel nuovo torneo e si presenta in Sardegna con 3 ko di fila sul groppone. L’ultimo è maturato in casa contro la Juventus, trascinata da un Paulo Dybala in stato di grazia ed autore di tutti e 3 i gol bianconeri (di Matteo Politano la zampata del momentaneo 1-2). E’ ancora presto per drammatizzare ma sicuramente una vittoria nel turno infrasettimanale restituirebbe slancio e morale alla truppa di Cristian Bucchi.

PROBABILI FORMAZIONI

Un paio di dubbi di formazione per Massimo Rastelli. Non a livello di modulo (sarà il consueto 4-3-1-2) quanto di singoli: in difesa ad esempio Andreolli non è al cento per cento, pronto quindi Ceppitelli a far coppia con Pisacane davanti al portiere Cragno, mentre i terzini saranno probabilmente Padoin a destra e Marco Capuano a sinistra. A centrocampo il ballottaggio riguarda Cigarini e Dossena, con il primo favorito, quasi certe invece le presenze di Barella e del moldavo Ionita nei ruoli di mezzala. Tra le linee il brasiliano Joao Pedro, davanti Pavoletti e uno tra Sau e il brasiliano Farias. Il Sassuolo deve rinunciare ancora a Berardi e riproporrà il 3-5-2 sperimentato da Bucchi in queste prime giornate. Tra i pali Consigli e in difesa Goldaniga, Cannavaro e Acerbi. Gli esterni a tutta fascia saranno lo spagnolo Lirola a destra e Adjapong (o in alternativa Peluso) a sinistra, mentre per vie centrali si muoveranno Sensi, Manganelli e Duncan. In attacco Politano e Falcinelli, quest’ultimo insidiato da Matri.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Fattore campo e rendimento recente sbilanciano il pronostico dalla parte dei sardi. snai.it propone a quota 2,15 il segno 1 per la vittoria casalinga del Cagliari, a 3,45 il segno X per il pareggio finale e a quota 3,35 il segno 2 per il successo esterno del Sassuolo. Opzione Under quotata 2,05, Over 1,70, Gol 1,55 e NoGol 2,30.

© Riproduzione Riservata.