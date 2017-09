Diretta/ Cronometro Mondiali ciclismo Bergen 2017 streaming video e tv: vincitore, percorso, orario (oggi)

Tom Dumoulin (LaPresse)

Oggi è una giornata importante a Bergen: i Mondiali di ciclismo su strada 2017, i più a Nord di sempre in questa città della Norvegia, ci proporranno infatti oggi pomeriggio la cronometro Elite uomini - cioè quella riservata ai professionisti - sulla distanza di 31 km, che designerà il nuovo campione del Mondo della cronometro. In questa prima parte della settimana le cronometro continuano ad essere protagoniste e oggi ci sarà la più attesa fra tutte le prove contro il tempo. L’appuntamento sarà alle ore 13.05, quando il primo atleta in gara prenderà il via. Scopriremo chi indosserà la maglia iridata della categoria assoluta maschile a cronometro (potrà indossarla in tutte le prove contro il tempo da qui ai prossimi Mondiali) attorno alle ore 17.30, quando anche l'ultimo corridore concluderà la propria prova.

DIRETTA TV, INFO STREAMING VIDEO E ORARI

L'appuntamento in diretta tv con la cronometro dei Mondiali di ciclismo Bergen 2017 sarà su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky), con collegamento fin dalle ore 12.55 per seguire in modo praticamente integrale la gara con la telecronaca di Francesco Pancani affiancato dal commento tecnico di Silvio Martinello. Questo significa che si potrà seguire la crono di oggi anche in diretta streaming video tramite il sito Internet ufficiale della Rai (raiplay.it), e inoltre ricordiamo per informazioni utili sia il sito della Federazione internazionale (uci.ch) sia quello dei Mondiali (bergen2017.no). Grande attenzione per i Mondiali anche sui social network. Limitandoci a ricordare i canali ufficiali, ecco la pagina ufficiale Facebook 2017 UCI Road World Championships e l'account Twitter @bergen2017, mentre l'Uci ha la pagina Facebook Union Cycliste Internationale – UCI e il profilo Twitter @UCI_cycling.

IL PERCORSO E I FAVORITI

Il percorso merita dei cenni significativi: infatti 31 km sono pochi per una cronometro iridata e addirittura il tracciato sarà più breve di quello della prova disputata lunedì dagli Under 23 sulla distanza di 37,2 km. L’obiettivo evidentemente è quello di esaltare soprattutto la potenza, per permettere agli atleti di esprimere la massima potenza su una distanza non eccessiva ma su un percorso impegnativo, caratterizzato da numerosi saliscendi e soprattutto dalla salita finale di 3,4 km con una pendenza media notevole, pari al 9,1%. Anche per questo motivo i favoriti d’obbligo sono l’olandese Tom Dumoulin e il britannico Chris Froome, ottimi cronoman ma non specialisti puri perché ottimi anche in salita, come dimostra il fatto che quest’anno Dumoulin ha vinto il Giro mentre Froome ha conquistato Tour e Vuelta. Una sfida dunque stellare, anche perché entrambi puntano molto a conquistare il titolo iridato, che sarebbe il primo sia per Dumoulin sia per Froome. Per l’Italia sarà al via il nostro campione nazionale Gianni Moscon: il talento del Team Sky ha impressionato tutti nel corso della stagione, lo attendiamo al banco di prova iridato per una bella prestazione, anche se salire sul podio sarà difficile.

