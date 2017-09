Fermana Sambenedettese/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fermana-Sambenedettese, LaPresse

Fermana-Sambenedettese, diretta dall'arbitro Andrea Zingarelli della sezione di Siena che avrà al suo fianco i guardalinee De Palma e Abruzzese, è il recupero della seconda giornata di Serie C 2017-2018 girone B. Al Recchioni la sfida, che vedeva i padroni di casa in vantaggio per 1 a 0 grazie al gol realizzato da Cremona al 25' del primo tempo, è stata sospesa a causa di un guasto all'impianto di illuminazione che non è stato possibile riparare in tempi brevi e ha impedito il regolare proseguimento della partita che è stata dunque sospesa e rinviata a mercoledì 20 settembre 2017, ore 20.30

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA FERMANA SAMBENEDETTESE

Fermana-Sambenedettese, recupero della seconda giornata di Serie C, sarà visibile solamente in diretta streaming video su internet collegandosi al portale Sportube.tv, la singola partita è acquistabile al prezzo di 2,90 €; non è invece prevista una diretta tv per questa sfida.

IL CONTESTO

La squadra allenata da Flavio Destro, dopo aver perso in casa del Ravenna, ha collezionato due risultati utili frutto del pareggio esterno contro il Sudtirol e della vittoria interna contro il Mestre: in questo momento i canarini si trovano a 4 punti in classifica e con una partita da recuperare potrebbero salire a quota 7, agganciando così il Bassano al quinto posto. La Sambenedettese di Francesco Moriero assieme al Vicenza è l'unica squadra del girone B di Serie C ancora a punteggio pieno dopo le prime tre gare vinte contro Modena, FeralpiSalò e Gubbio: l'obiettivo dei marchigiani è quello di prolungare la striscia di vittorie anche se dovranno annullare una situazione iniziale di svantaggio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Diamo un'occhiata a quelle che potrebbero essere le formazioni titolari: la Fermana si presenterà in campo con il 4-3-3, modulo finora sempre utilizzato da mister Destro, in porta ci sarà Valentini, in difesa saranno Comotto e Gennari a ricoprire il ruolo di centrali, Sperotto occuperà la corsia di sinistra mentre dalla parte opposta ci sarà invece Iotti; il regita Urbinati coordinerà il centrocampo dove è prevista la presenza di Misin e Grieco, in attacco spazio alle ali Petrucci e D'Angelo che affiancheranno la primapunta Cremona.

Molto probabilmente Moriero adotterà un modulo speculare rispetto a quello di Destro: tra i pali ci sarà il portiere Aridità che davanti a sé avrà una linea difensiva composta dai centrali Patti e Conson oltre che dai terzini Rapisarda e Tomi; a centrocampo il capitano Bacinovic avrà il compito di supervisionare il gioco e smistare i palloni, il reparto mediano sarà completato da Di Cecco e Bove; Troianiello e Valente le due ali che assieme a Miracoli comporranno il tridente d'attacco che avrà il compito di depositare più palloni possibili in rete.

QUOTE E SCOMMESSE

Nonostante lo 0-1 la Sambenedettese, in virtù del suo ottimo inizio di campionato, continua a godere dei favori del pronostico: il 2 dei marchigiani viene dato a 2,38 su WilliamHill; Unibet propone invece una quota di 3,20 per il pareggio con Bet365 che invece offre una vincita di 3,30 in caso di vittoria interna della Fermana. Poiché nella prima mezz'ora di gioco è stato segnato soltanto un gol, la quota dell'Under su Bet365 è calata a 1,70 mentre quella dell'Over è salita a 2,10. Su Betclic hanno assegnato una quota di 8,50 per il risultato esatto di 1-0 in favore dei padroni di casa, supponendo che il parziale non cambi più fino al triplice fischio dell'arbitro.

