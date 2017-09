Genoa-Chievo/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Genoa-Chievo: qui il portoghese Miguel Veloso, 31 anni, centrocampista del Genoa (LAPRESSE)

Genoa-Chievo sarà diretta dall’arbitro Paolo Mazzoleni della sezione di Bergamo: con lui i guardalinee Santoro e Cecconi, il quarto uomo Baroni e gli addetti al VAR Pairetto e Sacchi. Nella quinta giornata del campionato di Serie A il Genoa riceve il Chievo allo stadio Luigi Ferraris: la partita si gioca mercoledì 20 settembre 2017 alle ore 20:45. Per il Grifone 1 punto in classifica e 3 sconfitte consecutive da riscattare, i gialloblu invece hanno messo da parte 4 punti. Domenica (24 settembre) entrare le squadre saranno impegnate in trasferta e alle ore 15:00: il Genoa a San Siro contro l’Inter, il Chievo nella nuova Sardegna Arena di Cagliari.

STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE IN DIRETTA GENOA CHIEVO

Genoa-Chievo sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 6 HD, il numero 256: telecronaca dalle ore 20:45. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 407147. Diretta tv di Genoa-Chievo anche sui canali Mediaset, nella fattispecie Premium Calcio 2 (numero 383 del digitale terrestre); per gli abbonati diretta anche in streaming video tramite l’applicazione PremiumPlay.

LA SITUAZIONE

Momento non facile per il Genoa di Ivan Juric, ancora a caccia del primo successo in questo campionato. Domenica i rossoblù hanno perso in casa contro la Lazio, nonostante la doppietta del classe 2001 Pietro Pellegri: quest’ultimo, attaccante del vivaio e figlio del Team manager (Marco), è diventato il giocatore più giovane a firmare due reti nella stessa partita di Serie A. Dal canto suo il più esperto Ciro Immobile non è lasciato impietosire e ha risposto per le rime: il suo secondo gol, favorito da uno sciagurato ‘assist’ di Gentiletti, ha sancito il definitivo 2-3 all’82’ minuto. In precedenza il Genoa aveva perso a Udine (1-0) e in casa contro la Juventus (2-4), mentre nel turno d’apertura è arrivato un pari senza reti sul campo del Sassuolo. Il Chievo di Rolando Maran ha cominciato il torneo battendo l’Udinese in trasferta (1-2), poi ha incassato 2 sconfitte di fila per mano di Lazio (1-2 al Bentegodi) e Juventus (3-0). Nell’ultimo turno il primo pareggio stagionale con l’Atalanta (1-1), al termine di un bel match scandito dai gol di Samuel Bastien (52’) e Gomez su calcio di rigore (85’). Nelle prossime 5 sfide contro Genoa, Cagliari (altra trasferta), Fiorentina (casa), Sassuolo (trasferta) ed Hellas Verona i gialloblu sperano di racimolare più punti possibile, in modo da presentarsi più tranquilli alla seconda parte del girone d’andata che sulla carta si preannuncia più insidiosa (tra la 10^ e la 16^giornata Sorrentino e compagni se la vedranno con Milan, Napoli, Torino, Inter e Roma).

PROBABILI FORMAZIONI

Modulo 3-4-2-1 per il Genoa che dovrebbe proporre il sedicenne Pellegri dal primo minuto: a supporto del giovane centravanti pronti Federico Ricci e Taarabt. In mezzo al campo torna Bertolacci dopo il turno di squalifica: l’ex Milan sarà coppia con Miguel Veloso in un reparto completato dai laterali Lazovic (destra) e Laxalt (sinistra). In difesa previsti Biraschi, Rossetti e Zukanovic, tra i pali Perin. Per il Chievo solito 4-3-1-2: in porta Sorrentino, davanti a lui i difensori centrali Gamberini e Dainelli, terzini Cacciatore a destra e Tomovic (che debuttò in A con il Genoa, nel 2009-2010) a sinistra. Trio di centrocampo formato da Castro, Radovanovic e Hetemaj, mentre Birsa (altro giocatore portato in Italia dal Grifone) sarà il trequartista dietro le due punte, Inglese e Pucciarelli.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Nonostante il recente trend negativo il Genoa è favorito dalle principali agenzie di scommesse, per il match infrasettimanale contro il Chievo. Facendo riferimento al portale snai.it, troviamo il segno 1 per la vittoria del Grifo a quota 2,20, poi il segno X per l’eventuale pareggio a 3,20 e il segno 2 per il successo esterno clivense a 3,45. Under quotato 1,67, Over 2,10, Gol 1,80 e NoGol 1,87.

