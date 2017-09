INFORTUNIO BASTA/ Lazio news, il terzino esce in barella: possibile stiramento muscolare

Infortunio Basta dopo Bastos e De Vrij (Foto: LaPresse)

La sfortuna tormenta la Lazio, che ha fatto tris di infortuni contro il Napoli. Prima è stato il turno di Bastos, poi è toccato a De Vrij, la tegola è arrivata al 71' con l'infortunio di Basta, perché il terzino serbo è dovuto uscire con l'ausilio della barella dal campo. Una sfortuna che ha avuto il suo peso sulla partita, visto che si tratta di tre elemento su quattro della difesa titolare. Basta si è accasciato al suolo dopo aver accusato un problema muscolare: l'impressione è che si tratti di un infortunio serio, che potrebbe tenerlo fuori a lungo. Un rischio che la Lazio spera di scongiurare con gli esami a cui verrà sottoposto Basta insieme agli altri due compagni. Le sensazioni però al momento sono negative: l'ingresso in campo della barella per far uscire il terzino dal campo non è sicuramente un buon segnale. Se ne saprà di più dopo che verrà sottoposto ad esami più approfonditi.

TRIS DI INFORTUNI: DOPO BASTOS E DE VRIJ TOCCA AL SERBO

Gli esami saranno fondamentali per conoscere l'entità dell'infortunio di Basta: il rischio che il terzino serbo vada incontro a un lungo stop è serio e concreto. La speranza in casa Lazio è di riuscire a scongiurare l'ipotesi dello stiramento, la prima al momento. Problema muscolare anche per De Vrij nel turno infrasettimanale di campionato. La sfortuna sembra essersi accanita sulla Lazio, che aveva perso già Wallace nella partita contro il Milan. Tutto è cominciato con Bastos, che ha riportato un problema muscolare, costringendo Simone Inzaghi al primo cambio. Al suo posto è entrato Marusic, quindi Basta è stato arretrato sulla linea dei difensori. Poi è toccato a De Vrij, che verrà valutato nelle prossime ore insieme a Basta, l'ultimo del triste elenco odierno. L'infermeria della Lazio si è riempita nel giro di pochi giorni proprio in un momento positivo per la squadra biancoceleste, che incassa ora la sconfitta contro il Napoli.

