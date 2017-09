Juventus Fiorentina/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2018, 5^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Fiorentina, Serie A (Foto LaPresse)

Probabili formazioni Juventus Fiorentina: quella di stasera è una delle partite più affascinanti nel panorama della quinta giornata di Serie A 2017-2018: si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 20 settembre e torna dunque una grande rivalità del calcio italiano. Una gara tra due squadre separate da sei punti in classifica: la Juventus fino a qui ha sempre vinto ma per la prima volta si confronta con una formazione di alto livello, mentre la Fiorentina dopo aver perso le prime due partite ha saputo rialzare la testa e arriva adesso da due vittorie consecutive. In attesa che le due squadre scendano sul terreno di gioco, andiamo ad analizzare dubbi e certezze dei due allenatori, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Juventus Fiorentina.

QUOTE E SCOMMESSE

Per Juventus Fiorentina, quinta giornata del campionato di Serie A 2017-2018, abbiamo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: ci dicono che il segno 1 per la vittoria della Juventus vale 1,35; il segno X per il pareggio è quotato 4,75 mentre il segno 2 per la vittoria della Fiorentina vi permetterà di guadagnare 9,25 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

JUVENTUS: I DUBBI DI ALLEGRI

La Juventus ha ancora tanti giocatori ai box o comunque fuori forma; per Massimiliano Allegri il problema è provare a mettere in ritmo quegli elementi che nel corso della stagione saranno importanti e che per adesso hanno visto poco il campo. Come il grande ex Bernardeschi: il numero 33 della Juventus è in ballottaggio con Cuadrado (altro ex viola) per un posto sulla corsia destra, ma il colombiano viaggia favorito. Dall’altra parte stessa cosa: Mandzukic e Douglas Costa si giocano la maglia da titolare, il brasiliano potrebbe questa volta avere la meglio perchè il croato va preservato nel suo sfiancante lavoro di sacrificio. Oggi potrebbe anche giocare come prima punta, soprattutto se Allegri dovesse giudicare Higuain poco sereno; di sicuro ci sarà Paulo Dybala, in questo momento irrinunciabile. A centrocampo scelte obbligate: Matuidi e Pjanic, con Sturaro e Bentancur che a oggi potrebbero rappresentare delle alternative a partita in corso. Anche in difesa la coperta è corta: sugli esterni Lichtsteiner e Alex Sandro sono gli unici a disposizione (ma occhio ad Asamoah per la fascia mancina), al centro possibile avvicendamento tra Chiellini e Benatia con il marocchino che potrebbe prendersi il posto di centrale al fianco di Rugani, che dovrebbe essere confermato.

FIORENTINA: LE SCELTE DI PIOLI

Per Stefano Pioli potrebbe essere arrivato il momento di qualche avvicendamento: in difesa potrebbero cambiare entrambi i terzini, con Laurini (arrivato dall’Empoli) e Maxi Olivera che possono prendere il posto di Bruno Gaspar e Biraghi. Si può cambiare anche sulla trequarti: Benassi, già sostituito all’intervallo della partita contro il Bologna, potrebbe essere ancora sacrificato per mandare in campo Eysseric, nei piani della vigilia il titolare in quella zona di campo con il 4-2-3-1 - modulo che adesso Pioli sembra aver stabilmente adottato. Anche Gil Dias è in competizione per una maglia, ma per lui è decisamente più complicato prenderla a uno tra Federico Chiesa e Thereau; potrebbe giocare con il francese spostato da prima punta, ma Giovanni Simeone lo scorso anno ha segnato due gol alla Juventus (giocava nel Genoa) e in ogni caso rappresenta un terminale offensivo di cui non ci si priva a cuor leggero. Se la coppia di difensori centrali dovrebbe essere definita (ed è ancora composta da German Pezzella e Astori), quella che agirà in mediana a protezione del reparto offensivo non lo è: Veretout e Badelj restano largamente favoriti per la maglia, ma nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni di Carlos Sanchez che potrebbe far rifiatare uno dei due titolari.

PROBABILI FORMAZIONI: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 4 Benatia, 12 Alex Sandro; 14 Matuidi, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 10 Dybala, 11 Douglas Costa; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 15 Barzagli, 3 Chiellini, 22 Asamoah, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, 17 Mandzukic

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: De Sciglio, Howedes, Khedira, Marchisio, Pjaca

FIORENTINA (4-2-3-1): 57 Sportiello; 2 Laurini, 20 Ge. Pezzella, 13 Astori, 15 Maxi Olivera; 17 Veretout, 5 Badelj; 25 F. Chiesa, 10 Eysseric, 77 Thereau; 9 G. Simeone

A disposizione: 97 Dragowski, 22 Cerofolini, 76 Bruno Gaspar, 31 Vitor Hugo, 3 Biraghi, 19 Cristoforo, 6 Carlos Sanchez, 24 Benassi, 8 Saponara, 28 Gil Dias, 27 Lo Faso, 30 Babacar

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: -

