Juventus Fiorentina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Juventus-Fiorentina sarà diretta dall’arbitro Daniele Doveri di Roma: con lui i guardalinee Alassio e Peretti, il quarto uomo La Penna e gli addetti al VAR Orsato e Fourneau. Un altro capitolo della grande rivalità tra bianconeri e viola va in scena mercoledì 20 settembre 2017, all’Allianz Stadium di Torino: fischio d’inizio alle ore 20:45, si gioca per la quinta giornata del campionato di Serie A. In cui la Juventus è ancora a punteggio pieno (12 punti) assieme a Napoli ed Inter, mentre la Fiorentina naviga a centro classifica a quota 6. Prossimo turno: sabato (23 settembre) la Juventus disputerà il derby con il Torino (ore 20:45), domenica invece la Fiorentina riceverà l’Atalanta al Franchi (20:45).

JUVENTUS-FIORENTINA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE IN DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA

Juventus-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport 1 HD (numero 201) e Calcio 1 HD (n.251): telecronaca dalle ore 20:45. I clienti Sky abbonati al pacchetto sport o al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati ai due pacchetti potranno acquistare la partita in pay-per-view con il codice 407169. Diretta tv di Juventus-Fiorentina anche sui canali Mediaset, nella fattispecie Premium Sport (numero 370 del digitale terrestre) e Premium Sport HD (n.380). Per gli abbonati diretta anche in streaming video tramite PremiumPlay.

LA SITUAZIONE

Sei scudetti di fila e non sentirli. La Juventus è sempre lì, in testa alla classifica della Serie A. I bianconeri hanno dato segni di ‘umanità’ solo in Champions League, dove hanno perso la prima gara della fase a gironi contro il Barcellona (3-0 al Camp Nou). In Italia invece la squadra di Max Allegri ha macinato tutti i 12 punti sin qui disponibili, abbattendo nell’ordine Cagliari (3-1), Genoa (2-4 in rimonta), Chievo (3-0) e Sassuolo (1-3). Il Mapei Stadium è stato teatro di un altro Dybala show: l’attaccante argentino ha firmato la sua seconda tripletta in questo torneo (la prima al Genoa) staccando il connazionale Icardi in classifica marcatori; per lui sono già 8 le reti in campionato, per una media esatta di 2 a partita. Juventus che in ogni caso ha mostrato la solidità e l’efficacia di sempre in queste prime giornate, patendo giusto una mezz’ora di vera difficoltà a Marassi. Per la Fiorentina di Stefano Pioli invece un avvio di stagione dai due volti: dopo aver perso a San Siro (3-0 dall’Inter) e in casa contro la Sampdoria (1-2), i viola si sono rifatti maramaldeggiando al Bentegodi, con l’1-5 rifilato all’Hellas Verona, e poi piegando anche il Bologna nell’ultimo turno davanti al pubblico amico. Pioli sta ancora mescolando le carte a sua disposizione: complice un mercato estivo rivoluzionario, le gerarchie nella rosa appaiono ancora in via di definizione. Uscire da Torino con punti in tasca porterebbe una ventata di autostima ad una squadra che ha voltato completamente pagina, rispetto alle ultime stagioni.

PROBABILI FORMAZIONI

Nella conferenza stampa della vigilia, Allegri ha annunciato la presenza di Szczesny dal primo minuto: panchina quindi per Buffon. In difesa spazio a Benatia e Rugani, con Lichtsteiner terzino a destra ed Asamoah probabilmente inserito a sinistra. A metacampo Matuidi e Pjanic, con Dybala più avanzato nel ruolo di trequartista centrale e Douglas Costa-Mandzukic esterni alti; centravanti Higuain. El Pipita potrebbe anche partire dalla panchina: in tal caso sarà avanzato Mandzukic ed inserito Cuadrado (oppure l’ex Bernardeschi) sulla fascia. Per la Fiorentina modulo 4-2-3-1 con Sportello tra i pali, Bruno Gaspar e Biraghi terzini, German Pezzella ed Astori difensori centrali. Centrocampo affidato a Badelj e Veretout (in ballottaggio con Carlos Sanchez), sulla trequarti Benassi, Thereau e Chiesa e in attacco Giovanni Simeone.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le principali agenzie di scommesse puntano all’unisono sui padroni di casa, come detto ancora imbattuti (e senza gol subiti in casa) in questo campionato. snai.it abbassa a quota 1,33 il segno 1 per la vittoria della Juventus, mentre il segno 2 per il colpo esterno della Fiorentina sale a quota 9,75; invece il segno X per il pareggio tra le due squadre vale 5 volte la posta in palio. Under a quota 2,30, Over 1,57, Gol 1,90 e NoGol 1,80.

