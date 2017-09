Lazio Napoli/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2018, 5^ giornata)

Probabili formazioni Lazio Napoli, Serie A (Foto LaPresse)

Lazio Napoli si gioca per la quinta giornata del campionato di Serie A 2017-2018: squadre in campo alle ore 20.45 di mercoledì 20 settembre per quello che senza dubbio è il big match del turno infrasettimanale. Due squadre ancora imbattute in questo scorcio di stagione, con il Napoli che ha sempre vinto e ha segnato praticamente quattro gol a partita mentre la Lazio arriva da tre vittorie in serie dopo il pareggio dell’esordio. Operazione sorpasso per Simone Inzaghi che, al di là della classifica specifica, proverà a rimanere agganciato al treno scudetto. Nell’attesa che all’Olimpico si giochi questa super sfida, andiamo a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Lazio Napoli.

QUOTE E SCOMMESSE

Per Lazio Napoli, quinta giornata del campionato di Serie A 2017-2018, abbiamo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: ci dicono che il segno 1 per la vittoria della Lazio vale 3,55; il segno X per il pareggio è quotato 3,65 mentre il segno 2 per la vittoria del Napoli vi permetterà di guadagnare 2,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

LAZIO: LE SCELTE DI INZAGHI

Partita delicata e probabilmente poco spazio per variare qualcosa in una formazione che viaggia a mille: eventualmente il turnover ci sarà più avanti, per il momento Simone Inzaghi si accontenta di ritrovare Parolo che rientra dalla squalifica e lo manda in campo al posto del giovane Murgia, riavendo così la mediana formata con Lucas Leiva in un centrocampo a quattro nel quale Dusan Basta e Lulic saranno gli esterni. Milinkovic-Savic e Luis Alberto giocano ormai più avanti: sono i trequartisti alle spalle di Ciro Immobile, il bomber dal quale continuano a dipendere i destini di questa Lazio e che ha già segnato tanto in questo avvio di stagione. In panchina scalpita Felipe Caicedo, che ha dimostrato di poter essere utile nel secondo tempo e avrà dunque i suoi spazi; da ricordare inoltre che Inzaghi aspetta sempre il ritorno di Nani (non dovrebbe mancare moltissimo) e Felipe Anderson, due giocatori di talento che naturalmente incideranno sulle sorti di questa Lazio. In difesa, davanti al portiere Strakosha, vedremo il solito terzetto anche per mancanza di alternative: Bastos e Radu proteggeranno i fianchi di Stefan De Vrij, a caccia di riscatto dopo una prestazione poco brillante contro il Genoa (è stato anche sostituito al quarto d’ora della ripresa).

NAPOLI: LE SCELTE DI SARRI

Maurizio Sarri si trova in una situazione piuttosto simile: anche lui ha giocato con i titolari contro il Benevento (spiegando come volesse una risposta da specifici giocatori) e adesso deve onorare questa partita con una formazione che sarà giocoforza molto simile a quella vista in campo domenica. A centrocampo potrebbero comunque esserci dei cambi: Zielinski (soprattutto) e Amadou Diawara sono dei titolari aggiunti e possono prendersi una maglia da titolare questa sera. Dovrebbe giocare anche Hamsik, destinato al turnover e invece impiegato anche tre giorni fa; ragionevolmente non dovrebbe essere modificata la difesa, con Raul Albiol ancora titolare al fianco di Koulibaly e la solita coppia di terzini, vale a dire Hysaj e Ghoulam (ovviamente in porta ci sarà Pepe Reina). Per quanto riguarda il tridente offensivo, c’è Milik che scalpita per avere un’altra occasione ma in questo momento Mertens è imprescindibile e, soprattutto contro una squadra che sa giocare a calcio, la sua capacità di sgusciare negli spazi stretti è fondamentale per aprire varchi anche dove non ci sono. Allo stesso modo il lavoro garantito da Callejon e Lorenzo Insigne sugli esterni fa sì che per Ounas e Giaccherini, le alternative in panchina, la vita sia decisamente complicata.

PROBABILI FORMAZIONI: IL TABELLINO

LAZIO (3-4-2-1): 1 Strakosha; 15 Bastos, 3 De Vrij, 26 Radu; 8 Basta, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 19 Lulic; 18 Luis Alberto, 21 Milinkovic-Savic; 17 Immobile

A disposizione: 55 Vargic, 23 Guerrieri, 27 Luiz Felipe, 4 Patric, 77 Marusic, 88 D. Di Gennaro, 11 Crecco, 96 Murgia, 5 J. Lukaku, 20 Caicedo, 29 Palombi

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: Wallace, Felipe Anderson, Nani

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 21 Chiriches, 19 Ni. Maksimovic, 6 Mario Rui, 5 Allan, 8 Jorginho, 30 Rog, 37 Ounas, 99 Milik, 15 Giaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: -

