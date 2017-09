Lazio-Napoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lazio-Napoli, LaPresse

Lazio-Napoli, diretta dall'arbitro Antonio Damato della sezione di Barletta, rappresenta uno dei match di cartello della quinta giornata di Serie A 2017-18: teatro della sfida di alta classifica è lo Stadio Olimpico di Roma, il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.45 di mercoledì 20 settembre 2017, trattandosi del primo turno infrasettimanale della stagione si gioca infatti in mezzo alla settimana.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA LAZIO NAPOLI

L'incontro valido per la quinta giornata di Serie A 2017-18 Lazio-Napoli sarà visibile sia su Sky Sport che su Mediaset Premium: gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno guardare la diretta tv su Sky Calcio 2 (canale 252) mentre i clienti della pay-tv del digitale terrestre si dovranno invece sintonizzare su Premium Sport 2 (canale 371) e Premium Sport 2 HD (canale 381). È disponibile anche l'alternativa della diretta streaming video su internet grazie a Sky Go e Premium Play di cui si possono scaricare gratuitamente le app per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO

La Lazio si presenta all'appuntamento con il Napoli con un biglietto da visita davvero niente male: quattro vittorie in altrettante gare tra campionato ed Europa League, dopo il mezzo passo falso al debutto con la Spal, quando gli uomini di Simone Inzaghi erano ancora troppo presi dai festeggiamenti per la conquista della Supercoppa ai danni della Juventus, sono infatti arrivati i tre punti nelle gare esterne contro Chievo, Genoa e Vitesse (in Olanda) con la ciliegina sulla torta del 4 a 1 rifilato al Milan, una delle pretendenti per il titolo. Era dalla stagione 1999-2000, anno del secondo e ultimo scudetto, che i biancocelesti non partivano così bene, e dire che in questa fase del torneo mancano due pedine fondamentali come Nani e Felipe Anderson, che quando torneranno a pieno regime consentiranno a Luis Alberto e Milinkovic-Savic di poter rifiatare. Inoltre rientrerà dalla squalifica anche Marco Parolo, assente nell'ultimo match al Ferraris, quindi presumibilmente sarà Murgia a osservare un turno di riposo o quantomeno a partire dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI

Se in Champions League la formazione di Sarri ha steccato la prima giornata della fase a gironi perdendo contro lo Shakhtar Donetsk, in Serie A i partenopei viaggiano a vele spiegate essendo ancora a punteggio pieno alla quarta giornata: il tennistico 6 a 0 rifilato al Benevento è un'ulteriore dimostrazione di come il Napoli quest'anno sembra avere tutte le carte in regola per contendere lo scudetto alla Juventus con un reparto offensivo semplicemente spaventoso. Dries Mertens, se possibile, sta facendo addirittura meglio della scorsa annata e con Insigne e Callejon forma il tridente d'attacco più performante e affidabile di tutto il campionato, senza dimenticare che in panchina ci sono giocatori come Ounas, Giaccherini e Milik che altrove sarebbero titolari fissi e inamovibili. In attesa che Marik Hamsik torni sugli standard che più gli competono, a dirigere il centrocampo ci pensa Allan che ha anche segnato nell'ultima gara contro il Benevento.

I PRECEDENTI ALL'OLIMPICO

Nell'ultimo scontro diretto allo stadio Olimpico di Roma il Napoli rifilò un'autentica lezione di calcio alla Lazio, i partenopei si imposero per 3 a 0 annichilendo gli avversari sotto tutti i punti di vista. I biancocelesti non vincono in casa dal 2012 quando la formazione all'epoca allenata da Edy Reja vinse per 3 a 1; nella loro storia le aquile hanno battuto il Napoli per 26 volte, uscendo sconfitti in 15 casi e pareggiando i restanti 19 scontri diretti.

QUOTE E SCOMMESSE

Stando alle ultime quote aggiornate di Bet365, sebbene giochi in trasferta il Napoli viene dato per favorito rispetto alla Lazio: il 2 dei partenopei è valutato intorno a 2,00 con il risultato di parità che viene dato a 3,60; leggermente più alta la quota per l'1 dei biancocelesti con il successo interno dei padroni di casa che garantisce una vincita di 3,75 volte la posta in palio.

