Livorno Lucchese/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario, risultato live (recupero)

Livorno Lucchese sarà diretta da Lorenzo Maggioni, è in programma mercoledì 20 settembre alle ore 20:30 e vale come recupero della terza giornata del girone A in Serie C 2017-2018. La partita era originariamente in programma dieci giorni fa ma non si è potuta giocare, a causa del forte maltempo che ha colpito in maniera seria e grave la città di Livorno. Una tempesta che ha provocato delle morti, giustamente onorate su tutti i campi nei giorni scorsi. Oggi i labronici tornano in campo con il cuore pesante, e se la vedono contro la Lucchese in uno dei tanti derby toscani del girone.

Il Livorno arriva a questa partita da imbattuto: fino a questo momento ha vinto due volte pareggiando in una singola occasione, e sta dunque confermando le aspettative della vigilia. Spicca soprattutto il netto 3-0 sul campo dell’Alessandria, grazie a due gol di Daniele Vantaggiato; ci sono poi il 2-1 al Gavorrano nella prima giornata e il pareggio per 1-1 sul campo del Prato. Dopo aver condotto il Siracusa ai piani alti del girone C (conquistata da lui stesso), Andrea Sottil alza il livello e prova a riportare il Livorno dove gli compete. La Lucchese l’anno scorso aveva stupito, riuscendo a confermarsi nonostante le cessioni illustri di gennaio; quest’anno però le cose non stanno andando altrettanto bene, dopo la sconfitta all’esordio contro il Siena è arrivata la vittoria sul Pontedera e il pareggio casalingo contro il Monza. I rossoneri navigano a metà classifica: per ora stagione senza infamia e senza lode, ma l’obiettivo deve essere quello di arrivare ai playoff.

Il Livorno dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con qualche variazione: davanti a Mazzoni, Borghese riprende il posto al fianco di Gasbarro con Pedrelli e Franco schierati sulle corsie laterali. A centrocampo Luci e Giandonato saranno ancora i due mediani che proveranno a fare filtro e creare gioco, con Maiorino davanti a loro nel ruolo di trequartista. A destra potremmo vedere Joshua Pérez, cresciuto nella Fiorentina, con la conferma di Abdou Doumbia a sinistra mentre come prima punta Vantaggiato è in ballottaggio con Murilo, decisione che Sottil prenderà all’ultimo. Nella Lucchese Tavanti e Cecchini sono i laterali di una difesa a cinque guidata dal veterano Ciro Capuano, e che si completa con Baroni ed Espeche. A centrocampo possibile conferma per Arrigoni e Federico Russo che funge sostanzialmente da perno centrale, mentre Damiani potrebbe avere un turno di riposo con l’inserimento di Mingazzini. Nel reparto avanzato è difficile rinunciare a De Vena e Fanucchi, ma Giovanni Lopez contempla la possibilità di inserire Del Sante dal primo minuto.

Per un pronostico su Livorno Lucchese abbiamo l’ausilio delle quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, che ci dicono come i labronici siano chiaramente favoriti: per la loro vittoria, indicata dal segno 1, la vincita è di 1,63 volte la somma giocata mentre per la vittoria della Lucchese (segno 2) siamo già a una quotazione di 5,25. Per il pareggio dovrete giocare il segno X: azzeccando, portereste a casa 3,60 volte quello che avrete deciso di investire su questa partita del girone A di Serie C.

