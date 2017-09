Milan Spal/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2018, 5^ giornata)

Probabili formazioni Milan Spal, Serie A (Foto LaPresse)

Probabili formazioni Milan Spal. La partita si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 20 settembre ed è una delle partite valide per la quinta giornata di Serie A 2017-2018; siamo nel turno infrasettimanale, dunque le due squadre scendono in campo a soli tre giorni dal loro precedente impegno. Per il Milan si è trattato di un’altra partita casalinga, vinta di misura contro l’Udinese; la Spal invece ha perso per la seconda volta consecutiva, arrendendosi al Cagliari e cadendo per la prima volta al Mazza nel corso di questa stagione. Analizziamo dunque nel dettaglio quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori, analizzando nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Milan Spal.

QUOTE E SCOMMESSE

Per Milan Spal, quinta giornata del campionato di Serie A 2017-2018, abbiamo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: ci dicono che il segno 1 per la vittoria del Milan vale 1,25; il segno X per il pareggio è quotato 5.75 mentre il segno 2 per la vittoria della Spal vi permetterà di guadagnare 12,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

MILAN: LE SCELTE DI MONTELLA

Il Milan potrebbe fare leggero turnover dopo l’Udinese: soprattutto a centrocampo, dove ci sono tante alternative e dunque Vincenzo Montella deve anche essere bravo a far ruotare i suoi uomini. Domenica hanno giocato Kessie e Bonaventura con Lucas Biglia da playmaker; oggi potrebbe toccare a Montolivo in cabina di regia e Calhanoglu da mezzala sinistra, con la sola conferma dell’ivoriano. E’ però una soluzione che potrebbe avere anche delle modifiche; si vedrà, sulle corsie invece Calabria e Ricardo Rodriguez sono piuttosto certi del posto anche perchè sia Andrea Conti (che ne avrà per sei mesi) che Antonelli sono ai box e non faranno parte di questa partita. Nel settore difensivo possibile staffetta tra Cristian Zapata, candidato a una maglia da titolare, e Musacchio che potrebbe andare in panchina; conferma per Bonucci e Alessio Romagnoli davanti a Gigio Donnarumma. Per l’attacco ci sono due maglie e cinque giocatori a contendersela: potrebbe anche giocare Cutrone, ma il favorito per giostrare da prima punta è ancora Kalinic. Dunque al suo fianco se la giocano Suso, André Silva e Borini: lo spagnolo sembra essere favorito, ma Montella deve anche sperimentare e allora Borini potrebbe essere la soluzione giusta per oggi.

SPAL: I DUBBI DI SEMPLICI

Leonardo Semplici arriva a San Siro con tanti dubbi, che gli derivano dalle indisponibilità: dovrebbe in ogni caso sistemarsi a specchio rispetto al Milan, in difesa Vaisanen e Felipe sono in competizione per la maglia sul centrosinistra con Vicari e Bartosz Salamon che invece dovrebbero essere sicuri del posto a protezione di Alfred Gomis. A centrocampo ci sarà Viviani che si occuperà della regia al centro della zona nevralgica, con Schiattarella e Mora che non dovrebbero temere la concorrenza e ancora una volta dovrebbero essere in campo dal primo minuto. Qualche punto di domanda sulle corsie laterali: Manuel Lazzari parte largamente favorito sugli altri e può giocare a destra come a sinistra, dall’altra parte sono in ballottaggio Mattiello e Filippo Costa senza dimenticarsi di Pa Konate, che potrebbe rappresentare una soluzione più difensiva e va ancora a caccia della sua occasione. Il tandem d’attacco sarà composto da due ex rossoneri, per i quali dunque questa può essere una partita speciale: Borriello è riuscito a essere protagonista nei rossoneri, non così Paloschi che pure aveva impressionato come giovane emergente ma poi ha preso altre strade.

PROBABILI FORMAZIONI, IL TABELLINO

MILAN (3-5-2): 99 G. Donnarumma; 17 C. Zapata, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli; 2 Calabria, 79 Kessie, 18 Montolivo, 10 Calhanoglu, 68 Ri. Rodriguez; 8 Suso, 7 Kalinic

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 22 Musacchio, 15 Gustavo Gomez, 20 Abate, 4 José Mauri, 21 Lucas Biglia, 73 Locatelli, 5 Bonaventura, 11 Borini, 9 André Silva, 63 Cutrone

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: A. Conti, Antonelli

SPAL (3-5-2): 1 A. Gomis; 21 Salamon, 23 Vicari, 15 Vaisanen; 29 M. Lazzari, 28 Schiattarella, 77 Viviani, 20 Mora, 33 F. Costa; 22 Borriello, 43 Paloschi

A disposizione: 92 G. Marchegiani, 17 Poluzzi, 27 Felipe, 6 Cremonesi, 12 Pa Konate, 14 Mattiello, 18 Schiavon, 88 A. Grassi, 24 M. Vitale, 7 Antenucci, 9 F. Bonazzoli

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Meret, Oikonomou, Della Giovanna, L. Rizzo, Floccari

