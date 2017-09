Milan-Spal/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Milan-Spal, LaPresse

Milan-Spal, diretta dall'arbitro Rosario Abisso della sezione di Palermo, si disputerà presso lo stadio "Giuseppe Meazza" nel quartiere San Siro dell'omonimo capoluogo lombardo mercoledì 20 settembre 2017 alle ore 20.45, per i rossoneri si tratterà della seconda gara interna consecutiva nello spazio di quattro giorni.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA MILAN SPAL

Sarà possibile seguire in diretta tv la partita Milan-Spal valida per il quinto turno di Serie A sulle reti di Sky Sport e Mediaset Premium: sul satellite l'appuntamento è su Sky Calcio 3 (canale 253 in alta definizione) mentre sul digitale terrestre bisognerà sintonizzarsi su Premium Calcio 1 (in SD, canale 382) e Premium Calcio 1 HD (canale 390 in alta definizione). Diretta streaming video su http://skygo.sky.it e http://play.mediasetpremium.it oppure scaricando le app di Sky Go e Premium Play per guardare il match sui dispositivi mobili come smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI E TATTICA MILAN

Dopo il pesante KO all'Olimpico contro la Lazio, il Milan era atteso a una reazione, e bisogna dire che è arrivata: il 5 a 1 rifilato all'Austria Vienna in Europa League e il 2 a 1 con il quale i rossoneri hanno regolato l'Udinese rappresentato la risposta migliore per tutti coloro che avevano già cominciato a nutrire (legittimi) sospetti sulla qualità della formazione allestita quest'anno da Fassone e Mirabelli, che hanno regalato a Vincenzo Montella una decina di giocatori di assoluta qualità. Ora sta al tecnico assemblare il tutto ma a quanto pare si tratta solamente di una questione di tempo, è lecito aspettarsi qualche passaggio a vuoto da parte di una squadra completamente ricostruita da zero ma sarebbe ingiusto dire che il Milan stia deludendo le aspettative. Certo, servirà un banco di prova importante contro una grande squadra, e finora l'unico confronto diretto con un avversario ostico nel campionato italiano è stato impietoso, ma i rossoneri non possono che migliorare da qui in avanti.

PROBABILI FORMAZIONI E TATTICA SPAL

Il pareggio all'Olimpico contro la Lazio e la successiva vittoria interna contro l'Udinese forse avevano illuso l'ambiente: a riporare sulla terra gli uomini di Semplici ci hanno pensato le sconfitte riportate nelle gare contro Inter e Cagliari, la strada per la salvezza è ancora lunghissima e soprattutto irta di ostacoli, d'accordo che le altre neopromosse stanno facendo decisamente peggio (Benevento e Verona si trovano già in fondo alla classifica) ma la permanenza nella massima categoria appare un obiettivo tutt'altro che scontato da raggiungere. Il Milan rappresenta per la Spal forse il peggior avversario con il quale strappare i tre punti, in uno stadio dove chiunque avrebbe seri problemi a giocare e a fare la propria partita, inoltre Semplici deve ancora fare a meno di Rizzo, Floccari e Meret.

I PRECEDENTI AL MEAZZA

L'ultimo precedente in Serie A al Meazza tra Milan e Spal risale addirittura al 21 gennaio 1968 quando i rossoneri vinsero per 3 a 2. Il bilancio degli scontri precedenti è di 11 vittorie per il club meneghino, 4 pareggi e un solo successo per la Spal datato 9 giugno 1957 quando gli estensi espugnarono San Siro vincendo per 1 a 0. A distanza di quasi 50 anni la squadra ora allenata da Leonardo Semplici cercherà di compiere un'impresa che finora nella storia della Serie A è avvenuta ben poche volte, uscire imbattuti dal campo del Milan.

QUOTE E SCOMMESSE

Secondo Bet365 il Milan è indubbiamente il favorito d'obbligo per i tre punti, d'altronde gli uomini di Montella non hanno altri risultati a disposizione contro una neopromossa che punta alla salvezza mentre i rossoneri hanno come obiettivo minimo il ritorno in Champions League. L'1 dei padroni di casa è quotato ad appena 1,25 mentre in caso di parità la vincita ammonterebbe a 6,50 volte la posta in palio; quota stratosferica di 11,00 per il successo estersno della Spal. La giocata Under 2,5 (non più di tre gol nei novanta minuti) è valutata a una quota di 2,70 in caso contrario l'Over viene dato a 1,44.

