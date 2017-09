PAGELLE/ Juventus-Fiorentina: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 5^ giornata - primo tempo)

Pagelle Juventus Fiorentina, Serie A (Foto LaPresse)

Il primo tempo di Juventus-Fiorentina, partita valida per la quinta giornata di Serie A 2017-18, si è concluso sul punteggio di 0-0: andiamo a dare i voti a quelli che sono stati i protagonisti di questa prima frazione di gioco. Il leitmotiv del match è presto definito, con i padroni di casa che attaccano e fanno la partita, i viola pensano più che altro a difendersi e ad aggredire gli avversari nel tentativo di intimorirli. Buon inizio per Dybala (6,5) che sfiora il gol su calcio di punizione, nei minuti successivi la Joya non riesce a lasciare il segno; anche i viola ci provano su calcio piazzato con Veretout (6,5) che alza troppo il pallone spedendolo direttamente sopra la traversa. Gli uomini di Pioli giocano molto bene in fase difensiva grazie all'ottima prestazione di Astori (6), concedendo davvero pochi varchi ai campioni d'Italia che non sono riusciti a trovare la via del gol ma dovranno per forza farlo nella seconda frazione di gioco se vogliono strappare i tre punti.

VOTO JUVENTUS 5,5 - Polveri bagnate per i bianconeri che non hanno trovato sbocchi all'interno dell'area di rigore avversaria.

MIGLIORE JUVENTUS: ASAMOAH 7 - Finora il ghanese non sta sbagliando nulla, interpreta nel migliore dei modi il ruolo che Allegri gli ha assegnato stasera.

PEGGIORE JUVENTUS: HIGUAIN 5,5 - Anche stasera l'attaccante argentino fatica parecchio a ritagliarsi spazi.

VOTO FIORENTINA 6,5 - Viola molto aggressivi che provano a metterla sul piano fisico con una cura in fase difensiva inusuale per una squadra allenata da Pioli.

MIGLIORE FIORENTINA: ASTORI 7 - Quarantacinque minuti perfetti in cui non sbaglia un movimento e arriva sempre per primo sul pallone.

PEGGIORE FIORENTINA: BENASSI 5,5 - È il regista della squadra, colui che dovrebbe impostare il gioco e innescare gli altri, invece sbaglia le aperture e i passaggi. (Stefano Belli)

