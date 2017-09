Pagelle/ Benevento Roma: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 5^ giornata - primo tempo)

Pagelle Benevento Roma, Serie A (Foto LaPresse)

Ecco le nostre pagelle del primo tempo di Benevento-Roma, con le prestazioni migliori e peggiori delle due compagini in campo. Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Benevento e Roma sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sullo 0 a 2. Dopo un'occasione per parte capitata a Dzeko al 13' ed a Cataldi al 18', proprio l'attaccante bosniaco porta avanti i suoi al 22' su assist dalla sinistra di Kolarov. Alla mezz'ora poi sempre Dzeko colpisce un palo per poi propiziare il raddoppio al 35', quando viene anticipato da Lucioni sul cross di Bruno Peres dalla destra. La squadra di mister Baroni dovrà cambiare parecchio se vorrà riacciuffare quella di Di Francesco nella ripresa.

PAGELLE BENEVENTO-ROMA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO BENEVENTO (PRIMO TEMPO): 5 Prestazione sin qui deludente con due reti subite praticamente in fotocopia. MIGLIORE BENEVENTO (PRIMO TEMPO): CATALDI 6 Fa del suo meglio a centrocampo provando pure a colpire al 18'. PEGGIORE BENEVENTO (PRIMO TEMPO): PUSCAS 5 Fatica parecchio a mantenere il possesso nonostante le diverse palle arrivategli. VOTO ROMA (PRIMO TEMPO): 7 L'allenatore non sembra ancora soddisfatto ma concedono pochissimo agli avversari schiacciandoli con la fase offensiva. MIGLIORE ROMA (PRIMO TEMPO): DZEKO 7 Apre le marcature, colpisce un palo e propizia il raddoppio. PEGGIORE ROMA (PRIMO TEMPO): UNDER 5 Fatica a trovare la posizione migliore in campo perdendo diversi palloni.

