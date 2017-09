Pagelle/ Lazio Napoli: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 5^ giornata - primo tempo)

Pagelle Lazio Napoli, Serie A (Foto LaPresse)

La Lazio chiude in vantaggio la prima frazione contro il Napoli, decide al momento una rete di De Vrij su assist di Immobile. Partita molto bella giocata ad altissimi ritmi. Passiamo alla valutazioni della prima frazione. Strakosha (7) nel finale compie una grandissima parata su Callejon. Bastos (6) esce per infortunio muscolare, non stava demeritando. De Vrij (7) al di là della rete in difesa non sta sbagliando nulla, mostruoso. Marusic (6) ottimo l'ingresso nel match, fa vedere buone cose. Radu (6) partita diligente la sua, sbaglia poco. Basta (6,5) attacca e difende bene sulla fasci di competenze, stantuffo. Parolo (6) tanta legna in mezzo al campo, il suo apporto non manca mai. Lucas Leiva (6,5) regia ordinata ed efficiente dell'ex Liverpool. Milinkovic Savic (6,5) regala spettacolo superando due avversari con una ruleta, ottimo calciatore. Lulic (6) il bosniaco fa il compitino, può fare di più. Luis Alberto (6,5) un calciatore rigenerato, pedina fondamentale per Inzaghi. Immobile (7,5) sta facendo a fette la difesa del Napoli, serve l'assist a De Vrij. Passiamo ora al Napoli. Reina (6,5) salva due volte su Immobile con grandissime uscite, tempestivo. Maggio (6) bellissima la diagonale su Immobile, partita onesta. Albiol (5,5) non impeccabile sul gol della Lazio, da rivedere. Koulibaly (6) solito ardore agonistico, partita sufficiente. Ghoulam (5,5) prestazione non convincete, l'algerino può fare molto di più. Allan (5,5) perde parecchi duelli a centrocampo, calo fisico? Jorginho (5,5) si fa vedere poco, manca la sua impostazione. Hamsik (6) ha sul piede il pallone del pari, purtroppo trova il palo. Callejon (6) i suoi tagli fanno sempre paura, Strakosha gli nega la gioia del gol. Mertens (5,5) ci ha abituati ad altre prestazioni, non convince. L.Insigne (6) ci prova spesso ma la difesa laziale è ben organizzata.

LAZIO NAPOLI: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO NAPOLI 5,5 - Non è il solito Napoli in campo, eppure la compagine di Sarri costruisce azioni interessanti. MIGLIORE NAPOLI: REINA 6,5 - Le sue uscite su Immobile sono provvidenziali, tempismo pefetto. PEGGIORE NAPOLI: ALLAN 5,5 - Non il solito Allan, il brasiliano non fa filtro in mezzo VOTO LAZIO 7 - La compagine di Inzaghi ha disputato un grandissimo primo tempo. Intensità e qualità MIGLIORE LAZIO: IMMOBILE 7,5 - Sta facendo impazzire la difesa del Napoli, suo l'assist per De Vrij PEGGIORE LAZIO: RADU 6 - Non appare sicurissimo in alcuni interventi. Tiene comunque sulla fascia di competenza.

© Riproduzione Riservata.