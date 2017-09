Pagelle/ Milan Spal: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 5^ giornata - primo tempo)

Pagelle Milan Spal, Serie A (Foto LaPresse)

Ecco le pagelle del primo tempo di Milan Spal. I primi 45' di Milan-Spal vanno in archivio con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa per effetto del gol messo a segno da Rodriguez. Ma andiamo con ordine e diamo prima un'occhiata alle formazioni ufficiali. Diversi cambi nel Milan, con Montella che fa rifiatare Musacchio e tiene in panchina Suso e Bonaventura. In campo ci sono Zapata in difesa, Calhanoglu a centrocampo e André Silva in attacco. Accanto al portoghese c'è Nikola Kalinic. Biglia in cabina di regia, Kessie al suo fianco e Abate a destra. Nella Spal Borriello lascia spazio ad Antenucci, che compone il tandem offensivo con l'ex di turno Paloschi. Mattiello e Lazzari sono i due esterni; Viviani davanti la difesa. Pronti, via. Primo brivido per il Diavolo a causa di un'incertezza di Romagnoli (5,5). Paloschi (6) prova a involarsi verso la porta ma nel proseguo dell'azione l'attaccante commette fallo su Bonucci (6). Il Milan si fa notare al 10', quando Rodriguez (6,5) raccoglie una corta respinta della difesa emiliana e lascia partire un tiro terminato alto di non molto. Un minuto più tardi Kessie (6,5) sfonda a destra e appoggia per André Silva (5,5): il tentativo del portoghese viene murato da Vicari (6). I rossoneri continuano a macinare gioco, alzano il proprio baricentro e sfiorano il vantaggio al 18': André Silva apre in maniera quasi involontaria per Abate. L'esterno rossonero controlla la sfera e impegna severamente Gomis (6), bravo ad alzare in corner. Proprio dalla bandierina si fa notare Zapata (6) con un colpo di testa di poco impreciso. Al 24' ecco la svolta del primo tempo. Mora (5) perde palla in zona pericolosa, Rodriguez ha la possibilità di calciare da fuori e non si fa pregare. Gomis respinge ma non trattiene, Kalinic (6,5) raccoglie la corta respinta poi viene atterrato dall'estremo difensore avversario. Per Abisso è calcio di rigore. Dagli undici metri Rodriguez sblocca il match. Il Milan avrebbe la chance di raddoppiare con Romagnoli e André Silva, ma i tentativi dei due milanisti sono da rivedere. Il primo tempo si chiude senza altre emozioni.

MILAN SPAL: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO PARTITA 6 - Gli spettatori del Meazza assistono ad una gara normale, senza infamia né lode. Non stiamo parlando di un match spettacolare ma neppure di una sfida noiosa. VOTO MILAN 6 - Incertezza iniziale a parte, i rossoneri disputano un primo tempo sufficiente. A tratti imballato, il Diavolo riesce comunque a sbloccare una partita complicata prima dell'intervallo. MIGLIORE MILAN KALINIC 6,5 - Il croato è sempre più decisivo. Dopo la doppietta contro l'Udinese di domenica, l'ex Fiorentina si conquista il calcio di rigore trasformato da Rodriguez. PEGGIORE MILAN CALHANOGLU 5 - Il turco non è proprio entrato in campo. Lento e fuori dalla manovra. Il numero dieci rossonero non si accende mai. VOTO SPAL 5,5 - Buoni i primi 20', poi gli uomini di Semplici si lasciano schiacciare dai rossoneri. Inevitabile arriva la rete avversaria. MIGLIORE SPAL VIVIANI 6,5 - Uomo d'ordine in mezzo al campo aiuta i compagni e riesce pure a imbastire buone trame. PEGGIORE SPAL MORA 5 - Perde un pallone velenoso che costa carissimo alla sua squadra. VOTO ARBITRO (Abisso) 6,5 - Gara semplice da dirigere. Giusto il calcio di rigore in favore del Milan.

