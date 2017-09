Risultati Coppa Italia Primavera/ Diretta gol livescore (1^ giornata, oggi 20 settembre 2017)

Marchizza Soleri Roma Primavera - La Presse

Tutto pronto per l'inizio della Coppa Italia Primavera. Domani scenderanno in campo trentadue squadre che daranno vita a partite molto interessanti visti i tanti giovani talenti in campo. Da segnalare il derby tra Napoli e Benevento che quindi si rincontrano dopo la sfida avvenuta in Serie A. La compagine guidata da Nicola Romaniello cercherà di vendicare la brutta sconfitta subita dalla prima squadra domenica scorsa. Il Parma, capolista del girone B, insieme a Spal e Virtus Entella, farà invece visita all'Udinese. Tanti giovani hanno voglia di mettersi in mostra per seguire le orme di Pietro Pellegri che ha sedici anni ha già stregato mezza serie A. Non ci resta che osservare attentamente ciò che ci dirà il rettangolo verde.

L'ALBO D'ORO

La Coppa Italia Primavera è stata inaugurata nel 1972, la competizione ha però un precedente storico già negli anni sessanta. Quella che inizerà domani sarà la quarantaseiesima edizione. Il torneo è riservato alle squadre iscritte al campionato Primavera. Andando a spulciare nell'albo d'oro della competizione troviamo il Torino in testa con ben sette vittorie finali. A seguire abbiamo: Inter 6, Roma 5, Juventus 4, Lazio 3, Fiorentina 3, Atalanta 3, Milan 2, Lecce 2, Bari 2, Avellino 2, Genoa 1, Sampdoria 1, Napoli 1, Udinese 1, Empoli 1 e Cremonese 1. L'ultima a vincere il trofeo è stata la Roma dopo la vittoria contro la Virtus Entella nel doppio confronto. Dopo il pareggio per uno ad uno fuori casa, la compagine guidata da Alberto De Rossi ha vinto in casa per due reti a zero grazie alle reti di Solari e Marchizza. La compagine giallorossa, detentrice del trofeo, punterà al bis.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA 2017-2018, 1^ GIORNATA

Mercoledì 20 settembre

ore 11:00 Cagliari-Cittadella

ore 11:00 Pescara-Crotone

ore 11:00 Torino-Avellino

ore 11:00 Virtus Entella-Ternana

ore 12:00 Napoli-Benevento

ore 12:00 Palermo-Frosinone

ore 14:00 Milan-Salernitana

ore 15:00 Bologna-Brescia

ore 15:00 Empoli-Carpi

ore 15:00 Genoa-Spal

ore 15:00 Verona-Cremonese

ore 15:00 Sassuolo-Perugia

ore 15:00 Spal-Pro Vercelli

ore 15:00 Udinese-Parma

ore 15:30 Cesena-Novara

ore 16:30 Bari-Ascoli Picchio

