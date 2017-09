Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol livescore (5^ giornata, 20 settembre 2017)

Risultati Serie A: il Napoli ha il miglior attacco del torneo (Foto LaPresse)

La Serie A 2017-2018 torna in campo con il turno infrasettimanale: la quinta giornata è stata inaugurata dall’anticipo Bologna-Inter (risultato finale 1-1) e prosegue mercoledì 20 settembre con le nove partite che restano. Ad aprire sarà l’anticipo delle ore 18 Benevento-Roma; poi si gioca alle ore 20:45 con Atalanta-Crotone, Cagliari-Sassuolo, Genoa-Chievo, Juventus-Fiorentina, Lazio-Napoli, Milan-Spal, Udinese-Torino e Verona-Sampdoria.

ANTICIPO DELLA 5^ GIORNATA: BOLOGNA INTER (RISULTATO FINALE 1-1)

La quinta giornata del campionato calcistico di Serie A è coincisa con il primo turno infrasettimanale della stagione. Come di consueto si è svolto di martedì un solo anticipo, con tutte le altre gare in programma martedì. Allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna i padroni di casa del Bologna hanno affrontato un'Inter in salute, reduce da quattro vittorie consecutive e in cima alla classifica assieme a Juventus e Napoli. I felsinei invece arrivavano da due sconfitte consecutive contro Napoli e Fiorentina e cercavano il riscatto per non perdere ulteriori posizioni di classifica dopo l'inizio positivo. Le formazioni ufficiali hanno visto il Bologna iniziare con Mirante in porta, in difesa Ibrahima Mbaye, Giancarlo Gonzalez, Filip Helander e Adam Masina, a centrocampo Erick Pulgar, Godfred Donsah e Andrea Poli e in attacco Simone Verdi, Bruno Petkovic e Federico Di Francesco, decidendo di rinunciare all'ex di turno Rodrigo Palacio. L'Inter invece si è schierata sul terreno di gioco con l'estremo difensore Samir Handanovic, in difesa Danilo D'Ambrosio, Joao Miranda, Milan Skriniar e Yuto Nagatomo, a centrocampo Joao Mario, Matias Vecino e Borja Valero, in attacco Ivan Perisic, Mauro Icardi e Antonio Candreva. Il primo tempo, a dispetto dei pronostici, ha visto prevalere il Bologna dal punto di vista del gioco.

L'Inter si è reso pericoloso dalle parti di Mirante in una sola occasione, con un tiro di Nagatomo finito non lontano dal palo destro. I rosso-blu si sono portati in vantaggio con uno splendido gol di Simone Verdi, abile a travolgere Handanovic da 25 metri con un tiro di rara precisione. Lo stesso Verdi ha avuto poco dopo l'occasione per raddoppiare, ma il suo tiro con la punta ha terminato la propria corsa sul fondo. I nero-azzurri hanno provato a reagire, mantenendo un possesso palla sterile e non finalizzato al tiro in porta. Solo nel corso dell'unico minuto di recupero la squadra di mister Luciano Spalletti ha creato qualche apprensione alla difesa felsinea, ma Icardi non è riuscito a raggiungere il cross tagliatissimo di Perisic. Nella ripresa è arrivato il primo cambio del Biscione, che ha richiamato in panchina il brasiliano Joao Mario, sostituendolo con l'italo-brasiiano Eder. Proprio Eder ha sfruttato una grave ingenuità di Mbaye, che lo ha atterrato in area di rigore. L'arbitro Di Bello non ha potuto far altro che fischiare un sacrosanto calcio di rigore. Sul dischetto si è presentato Icardi, che non ha fallito e ha rimesso in carreggiata i suoi, realizzando il sesto gol in campionato. L'ingresso di Palladio, come detto ex della gara, ha dato un pizzico di vitalità in più all'attacco bolognese, che ha costretto l'Inter a retrocedere il raggio d'azione e ad abbassare i ritmi.

Il Bologna è andato vicino al raddoppio con uno scatenato Verdi, che ha lasciato partire due tiro-cross velenosissimi che per poco non hanno sorpreso l'estremo difensore Handanovic. Viste le numerose perdite di tempo il direttore di gara ha deciso di assegnare cinque minuti di recupero. Nel tempo addizionale è successo poco o nulla, con le due squadre molto stanche e incapaci di creare azioni degne di nota. Ultimo brivido al 95esimo quando il cross profondo di Perisic è stato bloccato da Mirante. Con questo pareggio l'Inter interrompe la striscia di vittorie consecutive, ma ottiene un punto che le permette di portarsi momentaneamente in vetta alla graduatoria. Ottimo risultato invece per il Bologna dopo due kappao consecutivi.

I BIG MATCH

Sono due le partite di cartello in questa giornata: si giocano all’Allianz Stadium di Torino e all’Olimpico di Roma. La Juventus sfida la Fiorentina, sua rivale storica; punteggio pieno per i campioni d’Italia che proseguono tra alti e bassi nel gioco ma con un Paulo Dybala in spettacolare forma, mentre la Fiorentina dopo un avvio orribile (perse le prime due) ha ripreso la marcia e, favorita anche dal calendario, ha segnato 7 gol per prendersi due vittorie importanti. Sarà una partita decisamente interessante e non scontata, come quella della capitale: la Lazio, ancora imbattuta, è la prima inseguitrice del terzetto di testa e minaccia di fare ancora meglio dello scorso anno. Oggi però l’avversario è il Napoli, che ha vinto le prime quattro partite e come sempre sta dimostrando di poter essere una macchina da gol (15 reti fin qui) avendo anche registrato la sua difesa, che ha incassato due reti ed è imbattuta da due giornate.

IN RIPRESA

In ripresa ci sono poi Milan e Roma: entrambe si possono considerare all’anno zero di un nuovo progetto, vuoi per il cambio in panchina - i giallorossi - o per l’ingente campagna acquisti - i rossoneri. Le difficoltà iniziali erano da mettere in conto e infatti per entrambe sono già arrivate sconfitte (curiosamente sempre all’Olimpico) ma in termini generali Milan e Roma stanno facendo bene e vanno a caccia di conferme in partite che possiamo considerare abbordabili. La squadra di Vincenzo Montella gioca la seconda consecutiva a San Siro e lo fa contro la Spal che arriva da due sconfitte consecutive, mentre la Roma è ospite di un Benevento che va ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Sulla carta dovrebbero essere tre punti facili, anche se bisogna stare sempre attenti alle insidie nascoste e all’orgoglio di avversarie che non hanno intenzione di lasciare qualcosa per strada.

RISULTATI SERIE A 2017-2018, 5^ GIORNATA

Martedì 19 settembre

RISULTATO FINALE Bologna-Inter 1-1 - 32' Verdi (B), 77' rig. Icardi (I)

Mercoledì 20 settembre

ore 18:00 Benevento-Roma

ore 20:45 Atalanta-Crotone

ore 20:45 Cagliari-Sassuolo

ore 20:45 Genoa-Chievo

ore 20:45 Juventus-Fiorentina

ore 20:45 Lazio-Napoli

ore 20:45 Milan-Spal

ore 20:45 Udinese-Torino

ore 20:45 Verona-Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

Inter* 13

Napoli, Juventus* 12

Lazio 10

Milan 9

Torino 8

Sampdoria** 7

Roma**, Fiorentina, Cagliari 6

Bologna* 5

Atalanta, Chievo, Spal 4

Udinese 3

Genoa, Sassuolo, Crotone, Verona 1

Benevento 0

* una partita in più

** una partita in meno

