Risultati Serie D/ Classifica aggiornata, live score gironi D, E, G (recuperi, 20 settembre 2017)

E’ tempo di recuperi in Serie D 2017-2018: la stagione della quarta divisione del campionato italiano è iniziata con sfide saltate a causa del maltempo e dunque si sfruttano i giorni infrasettimanali per rimettersi in pari. Sono quattro le giornate sin qui disputate, mentre sono tre le partite che si recuperano mercoledì 20 settembre: alle ore 15 Scandicci-Seravezza Pozzi (girone E) e SFF Atletico-Aprilia (girone G), alle ore 18 Colligiana-Tuttocuoio (girone D). Siamo solo all’inizio della stagione, per cui è difficile tracciare un bilancio; tuttavia possiamo fare alcune considerazioni sulla classifica dei vari gironi, almeno di quelli impegnati oggi.

GIRONE D

La Colligiana fino a questo momento ha sempre perso, ed è la squadra partita peggio nel suo girone: tre sconfitte in altrettante partite per la squadra della provincia di Siena, che peraltro è riuscita a segnare un solo gol la scorsa domenica, quando ha perso in casa del Lentigione capolista. Per il resto 0-3 interno contro la Vigor Carpaneto e 0-2 sul campo della Sammaurese; la sfida di oggi è una partita diretta tra le due squadre ancora ferme al palo, visto che anche il Tuttocuoio ha sempre perso e ha segnato anch’esso una sola volta. Curiosamente, contro il Lentigione in un 1-2 esterno; i neroverdi però hanno subito due gol in meno, cadendo per 1-0 in casa contro il Rimini e poi facendosi battere, sempre a domicilio, 2-0 dal Fiorenzuola.

GIRONE E

In questo girone si sono giocate solo tre giornate: la partita da recuperare fa parte del secondo turno, prima di allora lo Scandicci aveva esordito fuori casa perdendo sul campo del Ghivizzano con un rocambolesco 2-3 per poi cadere anche contro l’Unione Sanremo (0-1). Inizio di stagione negativo per la squadra fiorentina, però è anche vero che la prima partita al Comunale Turri è questa e dunque c’è la possibilità di fare un bel salto in classifica, abbandonando le posizioni playout e retrocessione. Il Seravezza Pozzi, neopromossa dall’Eccellenza, è una delle rivelazioni in questo avvio di stagione: finora ha sempre vinto, regolando il Sestri Levante alla prima giornata (1-0) e poi ripetendosi contro il Valdinievole Montecatini (2-0). Difesa ancora imbattuta, oggi potrebbe diventare la capolista solitaria ma, a differenza dello Scandicci, gioca la prima gara esterna della stagione ed è valutare lontana dal suo campo.

GIRONE G

Anche qui siamo alla terza giornata e anche questa partita vale per il secondo turno. L’Atletico fin qui ha sempre vinto, ed è ancor più importante il suo avvio di stagione se pensiamo che ha giocato solo fuori casa: prima un 3-1 sul campo dell’Anzio, poi il 2-0 contro il Trastevere che è una delle favorite per la promozione in Serie C. L’Aprilia invece ha un pareggio e una sconfitta: i biancazzurri non sono riusciti a sfruttare il turno casalingo a disposizione e all’esordio hanno pareggiato 2-2 contro la Lupa Roma (ma è un risultato che ci sta visto il valore dell’avversaria), poi sono andati a giocare sul campo del Lanusei e hanno perso 2-1. Questa sarà dunque la seconda partita consecutiva in trasferta, ma nel prossimo turno l’Aprilia ritroverà lo stadio di casa ospitando l’Anzio.

RISULTATI GIRONE D

ore 18:00 Colligiana-Tuttocuoio

CLASSIFICA

Lentigione 12

Villabiagio 9

Fiorenzuola, Rimini, Sangiovannese 8

Pianese, Sasso Marconi, Forlì 7

Vigor Carpaneto, Montevarchi, Imolese 6

Sammaurese, Sansepolcro 5

Romagna Centro, Trestina 4

Castelvetro 3

Mezzolara 2

Correggese 1

Tuttocuoio*, Colligiana* 0

* una partita in meno

RISULTATI GIRONE E

ore 15:00 Scandicci-Seravezza Pozzi

CLASSIFICA

Finale Ligure, Viareggio, Ponsacco, Savona, Ligorna 7

Seravezza Pozzi* 6

Massese, Lavagnese 5

Albisola, Unione Sanremo, Ghivizzano Borgo 4

Sestri Levante, Valdinievole Montecatini 2

San Donato, Real Forte Querceta 1

Scandicci*, Rignanese, Argentina 0

* una partita in meno

RISULTATI GIRONE G

ore 15:00 SFF Atletico-Aprilia

CLASSIFICA

Rieti 7

Albalonga, SFF Atletico*, Trastevere 6

Tortolì 5

Nuova Monterosi, Lupa Roma*, Ostia Mare*, Cassino, Flaminia, Nuorese, San Teodoro, Anzio, Latina, Latte Dolce, Lanusei 3

Aprilia* 1

Budoni 0

* una partita in meno

