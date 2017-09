Verona-Sampdoria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Verona-Sampdoria, LaPresse

Verona-Sampdoria, diretta dall'arbitro Manganiello della sezione di Pinerolo - con l'aiuto degli assistenti Prenna e Bindoni, del quarto ufficiale Chiffi, del var Giacomelli e dell'avar Valeriani - è in programma presso l'impianto "Marcantonio Bentegodi" mercoledì 20 settembre 2017 alle ore 20.45: l'incontro è valido per il 5^ turno del campionato di Serie A 2017-18.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA VERONA SAMPDORIA

Solamente i clienti abbonati al pacchetto Calcio di Sky potranno assistere alla diretta tv esclusiva di Hellas Verona-Sampdoria, appuntamento sul canale 255 per la visione del match in alta definizione, non mancherà ovviamente l'alternativa della diretta streaming video su Sky Go. Chi ha sottoscritto un abbonamento a Mediaset Premium dovrà invece accontentarsi delle finestre di aggiornamento all'interno del contenitore "Diretta Premium".

PROBABILI FORMAZIONI VERONA

Questa gara rappresenta già una sorta di ultima spiaggia per il tecnico Fabio Pecchia che dopo aver riportato l'Hellas Verona in Serie A è stato confermato alla guida tecnica della squadra anche per questa squadra, tuttavia il salto di categoria si sta rivelando troppo brusco per gli scaligeri che, complice un mercato estivo tutt'altro che lungimirante, non si sono dotati di una rosa attrezzata come dimostrano le pesanti sconfitte contro Napoli, Fiorentina e Roma e il pari sofferto in casa del Crotone, avversaria diretta per la salvezza. In caso di ulteriore ko interno Pecchia rischia seriamente il siluramento, anche per dare un segnale all'ambiente logorato dalle polemiche e dalle tensioni interne sfociate con l'esclusione di Giampaolo Pazzini, l'unico in grado che sembra apportare un po' di qualità gioco sterile e opaco di questo Verona. A complicare ulteriormente le cose ci si mette anche l'emergenza infortuni con le assenze di Bianchetti, Cerci, Franco Zuculini e Fares che hanno indebolito ancora di più la squadra.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA

Discorso diverso invece per la compagine di Marco Giampaolo, ancora imbattuta dopo le prime quattro giornate tenendo conto anche della gara contro la Roma non giocata a causa del maltempo. Le vittorie contro Benevento e Fiorentina hanno lanciato i blucerchiati nei piani alti della classifica assieme alle big, e il pari esterno su un campo difficile come quello del Torino ha rilanciato le quotazioni della compagine ligure. Le partenze di Bruno Fernandes, Muriel e Schick sembravano indebolire significativamente il potenziale della Sampdoria che invece ha ritrovato un autentico attaccante di razza in Fabio Quagliarella che a Genova sta attraversando una seconda giovinezza, dopo Ciro Immobile è l'attaccante italiano più prolifico e in chiave nazionale il ct Ventura dovrà tenerne conto. Gli innesti di Caprari, Zapata e Strinic si sono rivelati azzeccati e sono già diventati parte integrante del gruppo a pochissime settimane dal loro arrivo, a ulteriore conferma di Giampaolo sia un maestro nella gestione dello spogliatoio. Il prossimo obiettivo dei blucerchiati ora è quello di procurare un altro dispiacere a un Verona che sembra completamente allo sbando e in balia degli eventi, oltre che degli avversari di turno.

I PRECEDENTI AL BENTEGODI

Tra le mura amiche del Bentegodi, la Sampdoria è la squadra che il Verona ha battuto più volte, ben 10: l'ultima il 30 ottobre 2013 quando gli scaligeri allora allenati da Andrea Mandorlini vinsero per 2 a 0; in 3 occasioni i blucerchiati sono usciti dal campo con i tre punti in tasca, come accaduto il 5 marzo 2016 quando la formazione allenata da Vincenzo Montella espugnò il Bentegodi con un 3 a 0; altri 9 scontri diretti sono terminati in parità, l'ultimo X risale al 1° dicembre 1996 quando le due squadre impattarono 1-1.

QUOTE E SCOMMESSE

Le agenzie di scommesse on-line tengono ovviamente conto delle serie difficoltà che sta incontrando il Verona in questa fase della stagione, non a caso la vittoria della Sampdoria è caratterizzata da una quota più bassa sebbene i blucerchiati giochino in trasferta. Su WilliamHill il 2 degli uomini di Giampaolo viene dato a 2,22 contro la quota di 3,50 che Betclic propone per il risultato di parità e il 3,40 su Bet365 per l'1 dei padroni di casa. La difesa ballerina del Verona è garanzia di tanti gol, PaddyPower ha fissato a 1,72 la quota per l'Over proponendo invece una vincita di 2,05 per l'Under. Il risultato esatto di 1-2 in favore della Sampdoria su Betclic viene inoltre quotato a 8,25.

