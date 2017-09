Video/ Ascoli Frosinone (0-1): highlights e i gol della partita (Serie B 2017-2018, 5^giornata)

Video Ascoli Frosinone (LaPresse)

Il Frosinone sbanca il Del Duca con una rete di testa nel recupero siglata da Terranova. Analizziamo il match attraverso i numeri. L'Ascoli ha effettuato 426 passaggi contro i 328 degli ospiti. La partita è stata molto corretta. Infatti alla voce contrasti troviamo l'Ascoli con 15 e Frosinone con 8. Entrambe le squadre hanno puntato molto sui cross dalle fasce, sono 17 i tentativi ciascuno. Passando alle statistiche personali brillano nei cross Mignanelli con 14 e Beghetto con 10. I corner sono stati battuti dagli specialisti, Buzzegoli con 4 e Soddimo con 3. Decide il match anche il nuovo entrato Camillo Ciano, suo l'assist per l'inzuccata di Terranova. Partita che, leggendo i numeri, l'Ascoli non meritava di perdere. Ha vinto il cinismo del Frosinone che pur non creando tantissimo ha portato a casa la partita.

LE DICHIARAZIONI

il Frosinone vince ad Ascoli nel finale grazie alla rete di Terranova su assist di Camillo Ciano. Moreno Longo, attraverso Sky Sport, non nasconde tutta la sua soddisfazione: "Fa piacere aver centrato un'altra vittoria in trasferta e la testa della classifica, siamo contenti perchè la vittoria è arrivata da squadra. Abbiamo sofferto senza demordere e ribattendo colpo su colpo, potevamo accontentarci ma i ragazzi vedevo che avevano voglia di portare a casa la vittoria. So che la squadra sta rispondendo molto bene a livello caratteriale, la strada è talmente lunga rimanendo con i piedi per terra". Mister Cristiano Giaretta sente il sapore della beffa. Queste le dichiarazioni raccolte da Radio Ascoli: "Grande partita ma siamo stati beffati dall'ultimo minuto da un Frosinone capolista che torna a casa con tre punti presi per caso. Questa però è la strada giusta e voglio complimentarmi con i ragazzi che hanno giocato una buona gara. Varela? Pensare alla sua partita sbagliata è inutile. Si assume la responsabilità ma sbagliare ci sta. Sono sconfitte che possono scoraggiare molto il gruppo che invece dobbiamo rialzare. Mancano i gol? Arriveranno come i risultati".

