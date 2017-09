Video/ Barcellona Eibar (6-1), highlights e gol della partita: poker mostruoso di Messi

Lionel Messi contro l'Eibar - Youtube

Spettacolare vittoria del Barcellona, che in occasione dell’anticipo della quinta giornata di campionato, batte l’Eibar con il risultato netto di sei reti a uno. I catalani regalano una prova scoppiettante, anche se soffrono un po’ in difesa, visto i due legni colpiti dagli ospiti, che si sono resi pericolosi anche in un altro paio di occasioni. Degna di nota, ma ormai non fa più notizia, la prova di Lionel Messi, autore di quattro gol nel suo classico stile, con scambi veloci, inserimenti, e tiri precisi.

BARCELLONA-EIBAR 6-1, LA CRONACA DEL MATCH

Valverde manda in campo un Barcellona molto rimaneggiato, facendo ampio uso del turnover. Non c’è Dembele, infortunato, al suo posto in campo l’ex milanista Deulofeu. Riposo anche per Luis Suarez e Umtiti, sostituiti dal giovane Denis Suarez e da Mascherano, che torna così titolare dopo tante panchine. Non ci sono anche Jordi Alba e Rakitic, rimpiazzati da Digne e Paulinho, con quest’ultimo che si rivelerà fra i migliori in campo. L’inizio di gara è tutto di stampa basca, con l’Eibar che sfiora il clamoroso gol del vantaggio in due occasioni nei primi 10 minuti, a cui si oppone ottimamente Ter Stegen. Al 19esimo, arriva il vantaggio dei padroni di casa: fallo su Semedo in area, con Messi che si presenta dal dischetto degli 11 metri e non sbaglia. Passano meno di venti minuti e il Barcellona raddoppia: al 38esimo, gran colpo di testa di Paulinho su calcio d’angolo, con il brasiliano che si regala la seconda rete in due match consecutivi. La prima frazione di gioco si chiude sul risultato di due a zero per il Barca. Alla ripresa servono meno di dieci minuti ai catalani per trovare la terza rete: al 53esimo, bella azione di Messi che fa partire il suo solito sinistro preciso, respinto però dal Dmitrovic; sulla ribattuta si avventa Denis Suarez che con un bel destro non sbaglia. L’Eibar prova ad accorciare le distanze con Enrich, dopo errore di Pique, ma trattasi solo di un caso isolato, visto che il Barcellona dilaga: sinistro preciso della Pulce che fa doppietta; al 62esimo, ancora Messi dopo uno splendido dai e vai con Paulinho. E quindi il sei a uno definitivo, sempre firmato Messi dopo scambio veloce con Vidal. Barcellona che si conferma prima forza assoluta del campionato spagnolo con quindici punti totalizzati in cinque gare, bottino pieno. Per Messi fanno già nove reti in cinque giornate, una in più (ma con una gara di più), dell’erede Paulo Dybala. Clicca qui per vedere il video con i gol e gli highlights di Barcellona-Eibar 6-1

