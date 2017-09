Video/ Bari Cremonese (1-0): highlights e i gol della partita (Serie B 2017-2018, 5^giornata)

Video Bari Cremonese (LaPresse)

Il Bari riesce a conquistare il secondo successo stagionale dopo tre sconfitte consecutive sconfiggendo per 1 a 0 la Cremonese. La partita del San Nicola è stata decisa da Improta al 72' è stata tutt'altro che spettacolare, gli ospiti sono stati condizionati dai due infortuni accusati da Dos Santos e Croce prima della fine del primo tempo e che hanno privato Tesser di poter cambiare la marcia nella ripresa quando le energie sono diminuite. Iniziano subito all'attacco i padroni di casa che al 2' cercano il gol con una conclusione di Busellato dal limite dell'area che è terminato di non molto sopra la traversa. Al 19' sono stati gli ospiti ad affacciarsi in avanti con un bel cross di Renzetti che Mokulu ha colpito di testa mettendo di poco sopra la traversa da ottima posizione. I padroni di casa mantengono il possesso del pallone ma faticano a colpire negli ultimi venti metri e così non succede nulla fino al 36' quando, sul cross di D'Elia, Nenè è riuscito a colpire di testa verso la porta trovando però la pronta risposta di Ujkani che è riuscito a deviare in calcio d'angolo. Prima della conclusione della prima frazione di gioco, mister Tesser è stato costretto ad effettuare due sostituzioni al 37' e al 40' per due infortuni subiti da Dos Santos e Croce che sono stati sostituiti rispettivamente da Marcon e Cavion. Dopo due minuti di recupero si è così concluso un primo tempo tutt'altro che spettacolare che vede un predominio della squadra di Grosso che però non riesce a sfondare nell'area lombarda.

IL SECONDO TEMPO DEL MATCH

La ripresa si è aperta senza sostituzioni e con la Cremonese in avanti e vicino al gol al 46' con un bel tiro al volo di Renzetti che è passato di poco sopra la traversa. Al 48' i padroni di casa riescono a reagire immediatamente con una bellissima punizione calciata da Nenè che ha sfiorato il palo della porta difesa da Ujkani. Al 59' primo cambio deciso da mister Grosso che ha mandato in campo Brienza al posto di Nenè; proprio il neo-entrato fantasista ha sfiorato il vantaggio al 62' con un bel tiro a giro che Ujkani è riuscito a deviare in corner. Al 66' anche il Bari è costretto ad un cambio per infortunio subito da D'Elia il cui posto è stato rilevato da Fiamozzi. Al 72' all'improvviso arriva però il vantaggio dei padroni di casa che nasce da un passaggio di Brienza che ha servito all'altezza del limite dell'area Improta che, dopo esser avanzato di qualche metro, ha scoccato un preciso e potente tiro rasoterra che si infilato in rete dopo aver sfiorato il primo palo della porta. La reazione della Cremonese è tutta in un tentativo dalla distanza di Pesce al 83' che Micai è riuscito a parare senza troppi problemi. Dopo quattro minuti di recupero si è così concluso questo incontro che allontana finalmente la squadra di Grosso dalla zona calda della classifica e che fa dimenticare le tre sconfitte consecutive subite. Per la Cremonese il giudizio è da rinviare alla prossima gara visto che questa sera i due infortuni accusati da due colonne come Dos Santos e Croce ne hanno condizionato la gara.

© Riproduzione Riservata.