Video/ Bologna Inter (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 5^ giornata)

Video Bologna Inter, Serie A (Foto LaPresse)

Il Bologna accarezza l'idea di tornare a vincere in casa contro l'Inter dopo 15 anni ma vede sfumare i 3 punti sul gol dal dischetto di Mauro Icardi: 6° centro in questo campionato per il capitano della squadra di Spalletti, che tira un bel sospiro di sollievo... Per quanto riguarda i numeri della sfida, 56-44% il possesso palla a favore dei nerazzurri, pur inferiori per tutto il match dal punto di vista della proposizione di gioco. 13 a 8 infatti i tiri totali per i padroni di casa, che hanno indirizzato in porta 4 conclusioni contro le 3 dell'Inter. Ben 11 a 4 i corner a favore degli ospiti, altro dato che stride con la mancanza di pericolosità in avanti di Icardi & co; chi di certo non ha sbagliato partita è stato Verdi, con 4 tiri e ben 8 occasioni create, un uragano per la difesa interista! Tra gli altri singoli, menzione per Donsah (6 palle recuperate) ma anche per Joao Mario (5 possessi persi), il peggiore in assoluto tra le fila dell'Inter.

LE DICHIARAZIONI

Spalletti a 'Premium' commenta così l'1-1: "Siamo andati più piano del solito, non siamo riusciti a far viaggiare la palla bene in verticale per cui abbiamo dato al Bologna la possibilità di chiudere tutti i passaggi, a parte nel finale del secondo tempo. Le intenzioni mi sembravano giuste per come l’avevamo preparata, poi però abbiamo insistito troppo col fraseggio a centrocampo. Dovevamo essere più veloci e dovevamo avere più faccia tosta nei contrasti, ci voleva più lotta individuale. Noi siamo una squadra che tende ad abbassare il livello di intensità però nella ripresa abbiamo fatto bene,anche dopo il pareggio. Si è vista una squadra che voleva ribaltare la partita, non siamo stati molto precisi ma il secondo tempo è stato buono. Dobbiamo essere più continui e più cattivi, sportivamente parlando".

Donadoni risponde così, a distanza: "Dal punto di vista del risultato ci sentiamo ‘derubati’ ma questa è la strada giusta e se interpreteremo le gare così arriveranno i tre punti. Siamo stati superiori all’Inter che è una grandissima squadra, li abbiamo costretti a difendersi perché siamo stati molto aggressivi. Sono soddisfatto della prova dei ragazzi. Il rigore? Mi fa piacere se per voi è un episodio chiaro (in risposta a Cesari, ndr), io non ne voglio parlare... Mi auguro che queste circostanze capiteranno anche noi contro la Juve, la Roma, il Milan, il Napoli o le altre grandi squadre. Perché a parti invertite mi viene sempre il dubbio...".

