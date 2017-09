Video/ Carpi Foggia (1-3): highlights e i gol della partita (Serie B 2017-2018, 5^ giornata)

Video Carpi Foggia (LaPresse)

Il Foggia riesce a conquistare la prima vittoria stagionale espugnando il Cabassi di Carpi per 1 a 3 grazie ad una stupenda rimonta che, dopo il gol iniziale firmato per gli emiliani di Mbakogu, si è concretizzata nella ripresa grazie alle reti di Martinelli, Chiricò e Beretta.Gli ospiti inziano forte cercando di passare in vantaggio già al 4' con un gran tiro dalla distanza che Vacca che Colombi è riuscito a bloccare con un intervento in due tempi. Al 6' sono però i padroni di casa ad affacciarsi nella metà campo avversaria con un cross di Jelenic che per poco non sorprendeva Guarna che però è riuscito a deviare oltre la traversa. Il gol è nell'aria ed arriva al 9' quando su un lungo lancio proveniente dalla difesa Mbakogu è bravissimo a far sfilare la palla resistendo alla carica di Martinelli e, dopo essersi presentato tutto solo davanti a Guarna, ha segnato con un tiro rasoterra da distanza ravvicinata. La squadra di Stroppa prova ad alzare il baricentro ma non riesce a creare pericoli negli ultimi venti metri e così non succede più nulla fino al 34' quando Belloni, dopo aver recuperato palla a Rubin, ha tentato un tiro che è finito di poco fuori dallo specchio. Al 43' è ancora il numero 28 a provarci con una potente conclusione che Guarna è riuscito a deviare in corner. Prima della conclusione del primo tempo, c'è ancora il tempo per assistere ad una punizione calciata da Pasciuti che l'estremo difensore ospite è riuscito a parare in due tempi. Si è così concluso un primo tempo controllato dai padroni di casa che, dopo aver trovato il vantaggio, sono riusciti a difendersi con ordine rischiando anche il raddoppio poco prima della chiusura della prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO DEL MATCH

La ripresa si è subito aperta con una sostituzione decisa da mister Stroppa che ha mandato in campo Floriano al posto dell'evanescente Fedato. Al 49' arriva subito il pareggio degli ospiti che nasce sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Vacca che ha liberato in area piccola di rigore Camporese il cui tiro al volo di piatto ha centrato in pieno la traversa, sulla palla vagante il più lesto è stato Martinelli che ha ribadito in rete da distanza ravvicinata facendo esplodere i tanti tifosi accorsi in Emilia. Al 51' primo cambio anche per mister Antonio che ha mandato in campo Concas per Belloni; al 63' è poi il turno di Chiricò che ha preso il posto del deludente Nicastro. Proprio il neo-entrato attaccante al 65' è riuscito a portare in vantaggio il Foggia quando, dopo un bel triangolo tra Mazzeo e Floriano, il numero 7 ha fatto partire un cross sul quale si è avventato Chiricò che da distanza ravvicinata non si è fatto pregare mettendo in rete e portando così in vantaggio la squadra di Stroppa. Oltre ad aver subito il secondo gol, il Carpi al 67' resta anche in dieci uomini per il secondo cartellino giallo che ha incassato Saber, reo di aver commesso una evidente simulazione in area dove ha inultilmente cercato un contatto con Camporese. Il Foggia, forte della superiorità numerica, sfiora il quarto gol sulle ali dell'entusiasmo al 76' con lo scatenato Chiricò che ha tentato un pallonetto dal limite dell'area che Colombi è riuscito a smanacciare in calcio d'angolo. All'84' Stroppa effettua l'ultima sostituzione inserendo Beretta al posto di Mazzeo. Proprio l'ultimo entrato in campo, Beretta all'88' ha definitamente chiuso l'incontro quando, dopo esser stato lanciato in profondità, dopo aver resistito alla carica di Poli, ha saltato Sabbione ed ha poi segnato con una potente conclusione rasoterra. Dopo quattro minuti di recupero si è così conclusa questa gara che ha meritatamente regalato i primi tre punti al Foggia che nella ripresa, anche grazie alle sostituzioni indovinate dal proprio allenatore, è riuscito a ribaltare il vantaggio inziale firmato da Mbakogu e ad allontanarsi momentaneamente dalla zona calda della graduatoria. Il Carpi invece fa un passo indietro dimostrando qualche lacuna nella profondità della rosa che alla lunga potrebbe incidere sul rendimento della formazione biancorossa che ora vede al vetta della classifica a tre punti.

