Video/ Palermo Perugia (1-0): highlights e i gol della partita (Serie B 2017-2018 5^giornata)

Video Palermo Perugia (LaPresse)

Prima sconfitta in campionato per il Perugia di Giunti che cade al Barbera contro il Palermo, i padroni di casa si impongono di misura con il punteggio di 1 a 0, tuttavia il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, considerando soprattutto come è maturata la vittoria dei rosanero. A dieci minuti dal novantesimo, infatti, l'arbitro Ros ha concesso un calcio di rigore alla formazione di Tedino, mai decisione fu più sbagliata visto che Colombatto intercetta il cross di Nestorovski all'interno dell'area ma con la coscia e solamente in un secondo momento il pallone sbatte sull'arto del numero 15, quindi a norma di regolamento non va assolutamente concesso. Il direttore di gara prende un abbaglio e indica il dischetto, dagli undici metri lo stesso Nestorovski non sbaglia e regala i tre punti al Palermo che nel finale rimane poi in dieci uomini per l'espulsione di Bellusci che entra in maniera scriteriata su Mustacchio rischiando di fargli veramente male, Ros - nel tentativo di farsi perdonare dagli ospiti - mostra direttamente il rosso al numero 2 rosanero. Han, già autore di 5 gol in questo inizio di stagione, non riesce a lasciare il segno.

LE DICHIARAZIONI

Le parole del tecnico del Perugia, Federico Giunti, ai microfoni Sky Sport: "Lasciamo perdere l'arbitraggio altrimenti staremmo qua a discutere fino a domattina, dispiace perdere in questa maniera, ci fosse stato il Var anche in Serie B il rigore non sarebbe mai stato convalidato. Al netto di qualche defezione abbiamo fatto la nostra partita e siamo andati più volte vicini al gol, in ogni caso questa gara ci ha aiutato a prendere coscienza della nostra forza. Il Barbera è un campo difficile su cui giocare, ci vuole molta personalità, detto questo i ragazzi hanno compiuto il loro dovere, ci siamo dovuti inventare un nuovo tridente d'attacco con Mustacchio che ha giocato in una posizione inusuale per lui, prima dell'intervallo ci abbiamo provato con Buonaiuto, nel complesso la prestazione c'è stata e mi ritengo soddisfatto". Nel post-gara è intervenuto anche l'allenatore del Palermo, Bruno Tedino: "La Serie B è un campionato molto difficile e i tre punti bisogna sudarseli ogni volta, ne avevamo avuto la riprova contro il Foggia e anche stasera contro il Perugia è stata durissima, a ulteriore conferma di come le partite non vanno mai prese sottogamba altrimenti rischi di subire. Oggi abbiamo giocato in maniera molto intelligente, ognuno si è sacrificato con l'obiettivo di raggiungere il risultato. Siamo molto contenti sia del risultato che della prestazione, come tutte le squadre abbiamo le nostre qualità ma anche dei difetti che dobbiamo smussare per migliorare il nostro rendimento".

