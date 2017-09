Video/ Parma Empoli (1-2): highlights e i gol della partita (Serie B 2017-2018, 5^ giornata)

Video Parma Empoli (LaPresse)

Allo Stadio Ennio Tardini prosegue la serie di sconfitte per il Parma, superato in casa dell'Empoli per 2 a 1. Nel primo tempo i toscani partono molto bene e, nonostante la reazione dei padroni di casa, si portano in vantaggio sbloccando la il punteggio al 23' con la rete di Caputo. Tra i ducali il migliore in campo della prima frazione si è rivelato essere Di Gaudio, pericoloso in particolare al 26', mentre il duo offensivo ospite composto da Donnarumma e Caputo crea continuamente problemi agli avversari. Ad inizio ripresa succede di tutto con gli uomini di D'Aversa a pareggiare grazie al colpo di testa di Lucarelli al 47' sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma, al 49', Simic riporta avanti i suoi con un'azione in fotocopia a quella avversaria ed assistita dal corner di Castagnetti. Le speranze della squadra di casa scemano poi completamente al 52' con il rigore di Nocciolini parato da Provedel e concesso per fallo si Simic su Di Gaudio. Nel finale c'è però purtroppo tempo per l'infortunio di Seck, in prestito dalla Roma, rimpiazzato da Pasqual.

LE STATISTICHE DEL MATCH

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come il Parma avrebbe potuto raccogliere qualcosa in più rispetto all'esito finale guardando il possesso palla favorevole con il 53%, il 468 a 404 nel computo dei passaggi ed il 17 a 3 nei cross. Senza dimenticare il 9 a 3 nei corner, in fase offensiva pesa il 10 a 17 nel computo delle conclusioni a fronte pure del 5 a 3 nelle posizioni di fuorigioco. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro Aureliano della sezione di Bologna ha estratto il cartellino giallo appena 2 volte ammonendo solamente Simic e Pasqual tra le fila degli ospiti.

