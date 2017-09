Video/ Pro Vercelli Salernitana (1-1): highlights e i gol della partita (Serie B 2017-2018, 5^giornata)

Video Pro Vercelli Salernitana (LaPresse)

Pro Vercelli e Salernitana si dividono la posta in palio. Termina uno ad uno tra le due compagini. Analizziamo ora la partita attraverso i numeri. La Pro Vercelli ha messo assieme 456 passaggi contro i 263 della Salernitana. Pochi i contrasti nel match, 8 per la Pro Vercellicontro i 16 della Salernitana. I cross fatti sono invece quasi uguali, 17 per i padroni di casa contro i 15 della compagine campana. Ghiglione e Sprocati hanno effettuato rispettivamente 5 cross provando a servire i rispettivi attaccanti. Mammarella e Vitale sono gli specialisti da calcio d'angolo, 4 e 5 le battute rispettive dalla lunetta. Riguardo gli assist vincenti portano la firma di Raicevic e Vitale. Pareggio sostanzialmente giusto tra le due compagini per quello che si è visto in campo. Un punto per la Salernitana prezioso.

LE DICHIARAZIONI

La Salernitana pareggia in casa della Pro Vercelli e porta a casa un buon punto. Mister Bollini ha commentato il match ai microfoni di Telecolore: "Che siamo stati sorpresi è la verità. C'è il grande merito dell'avversairio, dovevamo essere più bravi sulle seconde palle. Siamo stati imprecisi nei passaggi, oggi è stata più brava la Pro Vercelli specialmente nei primi 20 minuti, poi abbiamo preso un gol evitabile dopo esserci assestati. Rincorrere è sempre difficile. Non dobbiamo guardare solo il negativo però, apprezzo il carattere dimostrato nella ripresa. Abbiamo pareggiato meritatamente, la fiducia è cresciuta col passare dei minuti e ha creato diverse palle gol. Con un po' più di fiducia dobbiamo riuscire a lavorare meglio negli ultimi venti metri e riuscire a segnare". Gianluca Grassadonia è contento della prestazione della sua compagine. Queste le dichiarazioni raccolte da magicapro.it: "Penso che la squadra sia stata padrona del campo per intensità ed organizzazione: loro si sono difesi bene, impostando la partita sulle ripartenze. Dispiace averla pareggiata, ma la strada è quella giusta: abbiamo grandi valori, lavoriamo sodo e miglioriamo giorno dopo giorno. Se oggi avessi potuto inserire un giocatore al posto di Raicevic, che non ne aveva più, avremmo cambiato la partita. Dobbiamo ancora crescere, ma sono fiducioso. Dopo un mese di lavoro abbiamo capito che qualcosa non andava: eravamo piatti, avevamo bisogno di cambiare. Vajushi e Bifulco non avevano mai giocato dal primo minuto, Bergamelli era alla seconda gara in 3 giorni dopo 5 mesi, Mammarella, Ghiglione e Legati che avevano i crampi; non siamo riusciti a cambiarla come volevamo. Oggi abbiamo lavorato bene sul 4-3-3, la squadra ha fatto molto bene e siamo rammaricati per il risultato. Non ho esultato al gol di Firenze? Sono molto freddo in panchina, la mancata esultanza non è dovuta al fatto che giocassimo contro la Salernitana. Dobbiamo continuare a lavorare e crederci. Oggi la Pro Vercelli è stata superiore in tutto alla Salernitana. Al 65' non ne avevamo più: ho inserito Castiglia per avere un centrocampo più attento, allargando Firenze. Ma avevamo 5-6 giocatori non in perfette condizioni".

