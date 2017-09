Video/ Spezia Novara (1-0): highlights e i gol della partita (Serie B 2017-2018, 5^ giornata)

Video Spezia Novara (LaPresse)

Vittoria di misura per lo Spezia che tra le mura amiche del Picco batte il Novara per 1 a 0 e conquista il secondo successo in tre gare, la squadra allenata da Fabio Gallo si allontana ulteriore dalla zona retrocessione della classifica e anzi si avvicina notevolmente verso la zona play-off; terza battuta d'arresto per gli uomini di Corini che dopo due vittorie consecutive vanno incontro a un altro stop. A decidere la contesa ci pensa Marilungo che nel primo tempo, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, trova la deviazione vincente, palla che gonfia la rete e nulla da fare per Montipò.

LA RIPRESA

A salvare il risultato, in più occasioni, sarà Di Gennaro con alcuni interventi salvifici su Ronaldo, Maniero e Chiosa: soprattutto nella ripresa gli ospiti hanno attaccato a testa bassa cercando a tutti i costi di annullare lo svantaggio e pareggiare i conti, i padroni di casa si sono arroccati nella loro trequarti per poi ripartire in contropiede, come accaduto all'84' quando Marilungo ha sfiorato la doppietta, questa Montipò è riuscito a intervenire e a tenere i suoi ancora in partita. Gli sforzi del Novara non verranno ripagati, i piemontesi escono dal Picco a mani vuote mentre lo Spezia, dopo un finale di sofferenza, incamera i tre punti che rappresentano indubbiamente un buon viatico in vista dei prossimi impegni.

