Batacazzo/ Real Madrid sconfitto dal Betis e a 7 punti dal Barcellona: Sport se la prende con Zidane

Batacazzo, titola Sport oggi

Per gli italiani che vivono in Spagna il risveglio è stato molto strano. «Batacazzo», hanno letto tra le edicole mentre si recavano a lavoro o in università. E avranno pensato ad un clamoroso errore di stampa. Invece è tutto vero: questa è l'insolita prima pagina del quotidiano sportivo Sport per commentare la sconfitta del Real Madrid contro il Betis Siviglia. Un gioco di parole che difficilmente si trova sulle copertine dei giornali italiani, del resto il significato è diverso in Spagna. Con l'espressione "batacazo", con una zeta, infatti si descrive una batosta, quella per l'appunto che ha preso la squadra di Zinedine Zidane ieri. Ma proprio l'allenatore del Real Madrid è stato preso in prestito per l'ingegnoso gioco di parole: la doppia zeta sta proprio per quello, il suo nome e cognome. Il tecnico francese, che conosce bene l'italiano avendo giocato con la Juventus durante la sua carriera calcistica, avrà colto il messaggio ancor meglio.

L'ALLENATORE FRANCESE NEL MIRINO DELLA STAMPA

Un ex giocatore della Roma ha dato un "batacazzo" al Real Madrid. Questa l'espressione che il quotidiano spagnolo Sport ha usato per descrivere la batosta ricevuta dalla squadra di Zinedine Zidane per mano, anzi piede, di Sanabria. Proprio l'allenatore francese è finito nel mirino della stampa spagnola, secondo cui le sue contromosse tattiche non sono state azzeccate. L'infortunio di Marcelo lo ha spinto a puntare su una difesa a tre con Lucas Vazquez a destra, una scelta che non ha convinto. Ancor meno ha convinto l'ingresso di Borja Mayoral al posto di Luka Modric. «Strategia terribile», hanno scritto gli spagnoli, che hanno evidenziato le occasioni create dal Betis e quindi la loro impresa al Santiago Bernabeu. La risposta di Borja Mayoral, il cui colpo di testa è stato controllato da Adan, non è stata sufficiente. E il Real Madrid ora è a sette punti dal Barcellona. Da qui il sonoro "Batacazzo" che ha fatto tanto sorridere oggi i tanti italiani appassionati di calcio.

© Riproduzione Riservata.