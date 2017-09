Classifica Serie A/ Risultati 5^ giornata: Juventus e Napoli a punteggio pieno

Dries Mertens (LaPresse)

Dopo la quinta giornata di Serie A, che abbiamo vissuto nel turno infrasettimanale, al comando della classifica ancora a punteggio pieno troviamo la coppia più attesa, quella formata da Napoli e Juventus. Nei pronostici estivi erano le grandi favorite per lo scudetto, siamo ormai in autunno e le due big non hanno ancora perso un colpo, anche se in modi diversi. La Juventus di misura e soffrendo anche un po’, il Napoli dilagante (10 gol nelle ultime due partite), ma anche aiutato dai tre infortuni che hanno penalizzato tantissimo una Lazio che all’intervallo era in vantaggio. Insomma, biancocelesti e Fiorentina promosse dall’esame contro i due colossi: possono entrambe ambire a un campionato di altissimo livello e saranno rivali pericolose per tutte.

LE INSEGUITRICI DI JUVENTUS E NAPOLI

Ha invece rallentato l’Inter, che comunque l’anno scorso 13 punti li raggiunse un mese dopo: il progetto di Luciano Spalletti cresce, anche se i nerazzurri non sono ancora al livello dei colossi. Discorso simile per il Milan: i rossoneri hanno avuto bisogno di due rigori per vincere in casa contro la Spal. Sia chiaro: entrambi i rigori erano giusti, ma è chiaro che a livello di gioco c’è ancora da sistemare qualcosa per Vincenzo Montella - ed è pure normale, considerando quanto i rossoneri sono cambiati in estate. Già detto della Lazio, bisogna fare i complimenti ad un Torino a quota 11 punti e atteso dal derby di sabato che ci darà importanti risposte sulla forza dei granata. Poi naturalmente la Roma, rinfrancata dal perentorio 0-4 a Benevento: i giallorossi sono un filo più indietro rispetto alle dirette concorrenti, ma hanno pure una partita ancora da recuperare.

LOTTA IN CODA

Sotto alle big, si stanno comunque già delineando le gerarchie, fra chi può puntare ad un campionato tranquillo e forse anche a qualcosa in più - su tutte naturalmente l’Atalanta, se saprà gestire bene il doppio impegno con l’Europa League - e chi invece dovrà pensare solamente a salvarsi. Per adesso l’allarme rosso riguarda soprattutto Benevento e Crotone: i campani hanno 0 punti e hanno subito 10 gol nelle due partite contro Napoli e Roma, i calabresi almeno un punticino l’hanno fatto, ma sono reduci dalla sconfitta per 5-1 a Bergamo che ha portato come unica buona notizia il primo gol stagionale. Molte altre squadre però non sono messe meglio, ad esempio Verona e Genoa: due pareggi come ‘bordini’ nel turno infrasettimanale, ma la situazione per l’Hellas e per il Grifone resta critica.

RISULTATI SERIE A 2017-2018, 5^ GIORNATA

Martedì 19 settembre

RISULTATO FINALE Bologna-Inter 1-1 - 32' Verdi (B), 77' rig. Icardi (I)

Mercoledì 20 settembre

RISULTATO FINALE Benevento-Roma 0-4 - 22' e 52' Dzeko (R), 35' aut. Lucioni (B), 74' aut. Venuti (B)

RISULTATO FINALE Atalanta-Crotone 5-1 - 5' Petagna (A), 25' Caldara (A), 38' Ilicic (A), 63' A. Gomez (A), 70' Tumminello (C), 79' rig. A. Gomez (A)

IN CORSO Cagliari-Sassuolo 0-1 - 60' rig. Matri - Note: 31' Matri (S) sbaglia rigore

RISULTATO FINALE Genoa-Chievo 1-1 - 62' Diego Laxalt (G), 73' P. Hetemaj (C)

RISULTATO FINALE Juventus-Fiorentina 1-0 - 52' Mandzukic. Note: 66' esp. Badelj (F)

RISULTATO FINALE Lazio-Napoli 1-4 - 30' De Vrij (L), 54' Koulibaly (N), 56' Callejon (L), 59' Mertens (N), 93' rig. Jorginho (N)

RISULTATO FINALE Milan-Spal 2-0 - 26' rig. Ri. Rodriguez, 61' rig. Kessie

RISULTATO FINALE Udinese-Torino 2-3 - 9' Belotti (T), 30' aut. Hallfredsson (T), 48' rig. De Paul (U), 67' Ljajic (T), 75' Lasagna (U)

RISULTATO FINALE Verona-Sampdoria 0-0

CLASSIFICA SERIE A

Napoli, Juventus 15

Inter 13

Milan 12

Torino 11

Lazio 10

Roma* 9

Sampdoria* 8

Atalanta 7

Fiorentina, Cagliari 6

Bologna, Chievo 5

Sassuolo, Spal 4

Udinese 3

Genoa, Verona 2

Crotone 1

Benevento 0

* una partita in meno

© Riproduzione Riservata.