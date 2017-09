Gol Dries Mertens/ Video, pallonetto alla Maradona nella sfida contro la Lazio: la magia del belga

Dries Mertens, attaccante Napoli - LaPresse

E’ l’assoluto protagonista della sfida fra Lazio e Napoli. Stiamo parlando ovviamente di Dries Mertens, attaccante del club partenopeo, che ieri ha rubato la scena agli altri 21 giocatori in campo, ma anche a quelli impegnati negli altri match. L’attaccante della nazionale belga ha realizzato un gol semplicemente fantastico, un pallonetto che ha ricordato moltissimo quello trasformato da Maradona più di trent’anni fa, sempre contro la Lazio. Ma vediamo la dinamica del gol: verticalizzazione di Jorginho proprio per l’ex PSV Eindhoven, con palla che entra in area e viene intercettata da Strakosha, l’estremo difensore della Lazio. La sfera, a questo punto, ruzzola fuori dall’area di rigore, e Mertens le si avventa contro, spalle alla porta, e girandosi colpisce senza pensarci il pallone, che va ad infilarsi nell’angolino alla sinistra del portiere con una parabola semplicemente strepitosa.

IL GOL DI MARADONA NEL 1985

Questa mattina tutti i giornali hanno celebrato la magnifica marcatura del belga, sottolineando ovviamente i paragoni con il gol realizzato, come dicevamo sopra, da Maradona. Il 24 febbraio del 1985, allo stadio San Paolo di Napoli, il Pibe de Oro, in posizione vicino all’angolo destro dell’area avversaria, colpì la palla cadendo all’indietro, e infilandola appunto alle spalle del portiere con un pallonetto. Due perle di rara bellezza, e due gol davvero complicati, sia per le condizioni precarie in cui entrambi colpiscono la palla, sia perché comunque la palla prende una traiettoria quasi impossibile da replicare. Al di là del paragone, che ad alcuni potrà comunque far storcere il naso, soprattutto quando si tira in ballo l’ex 10 azzurro, la rete di Mertens resterà per sempre nella storia del calcio. Qui sotto il video con il gol di Mertens contro la Lazio.

© Riproduzione Riservata.