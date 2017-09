Infortunio Montolivo/ Lesione alla coscia destra, il centrocampista del Milan salta anche la Samp

Riccardo Montolivo, Milan - LaPresse

Riccardo Montolivo, centrocampista del Milan e della nazionale italiana, salterà anche la sfida contro la Sampdoria, gara in programma domenica alle ore 12:30, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2017-2018. L’ufficialità è arrivata questa mattina, dopo che è stato diffuso il bollettino medico ufficiale: «AC Milan – si legge sulla nota apparsa sul sito rossonero - comunica che Riccardo Montolivo, come da programma prestabilito, ha effettuato esami clinici che hanno evidenziato una minima lesione di alcune fibre dei flessori della coscia destra. Il giocatore verrà tenuto monitorato per alcuni giorni». L’ex calciatore della Fiorentina non era stato convocato per la partita di ieri contro la Spal, e salterà quindi anche il match di domenica contro i blucerchiati.

TORNA CONTRO LA ROMA?

Nelle scorse ore si parlava di un semplice affaticamento, di un riposo precauzionale, invece trattasi di un problema muscolare ben più serio. Non ci sono riferimenti sulla durata dello stop, ma non è da escludere che Montolivo possa rivedersi in campo solamente fra una decina di giorni, precisamente per la partita di San Siro contro la Roma in programma il prossimo primo ottobre. Ipotizzabile addirittura un ritorno dopo la sosta per le nazionali, visto che dopo la sfida con i giallorossi ci saranno due settimane di pausa. Nelle migliori delle ipotesi, quindi, Montolivo salterà Sampdoria in campionato, nonché la partita di Europa League, la sfida contro il Rijeka in programma giovedì della prossima settimana.

