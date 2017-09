VALENTINO ROSSI/ MotoGp, il Dottore in pista ad Aragon: ora è ufficiale

Valentino Rossi in stampelle da Twitter

Quello che sembrava impensabile fino a poco tempo fa, è ora realtà: Valentino Rossi correrà ad Aragon, in Spagna, per il Gran Premio di Aragona della MotoGp. Una notizia per certi versi clamorosa visto che il Dottore si è infortunato meno di un mese fa, dopo la caduta con la mota dello scorso 31 agosto, in seguito alla quale si è fratturato la tibia e il perone. Il numero 46 della Yamaha sembrava dovesse affrontare un lungo stop, un periodo di astinenza dalle corse, e invece correrà già questo weekend. Come testimoniato da un video pubblicato dal Twitter ufficiale della MotoGp, il pilota di Tavulia è arrivato quest’oggi ad Aragon, accompagnato dall’amico e braccio destro Uccio, e dal coach Luca Cadalora. Rossi non è apparso in perfette condizioni, camminando con il bastone, ma comunque guiderà la sua M1 dopo aver ricevuto l’ok dei medici dopo apposita visita specialistica.

ROSSI IN SELLA DOMANI PER LE PROVE LIBERE

L’idea del Dottore è quella di provare la Yamaha nella prima sessione di prove libere in programma domani, per poi cercare di capire se si possa affrontare o meno una gara intera. Che Valentino Rossi stesse per tornare in pista lo si era capito già da quanto accaduto gli scorsi giorni, da quando cioè ha provato la Yamaha a Misano: due giorni di test, con il primo in cui ha guidato solo per sette giri, con relativo dolore alla gambe, e il secondo che invece è dato decisamente meglio, con 20 tornate e un feeling migliore con la moto. Rossi, dopo l’incidente con l’enduro nel suo circuito privato, ha dovuto dare forfeit al gran premio di Misano, e non corre quindi dalla gara in Gran Bretagna, precisamente a Silverstone, dello scorso 27 agosto. Dopo Aragon mancheranno ancora quattro gare: in Giappone il 15 ottobre, in Australia il 22, in Malesia il 29, e infine, l'ultima tappa a Valencia il 12 di novembre.

© Riproduzione Riservata.