Video/ Atalanta Crotone (5-1): highlights e gol della partita (Serie A 5^ giornata)

L'Atalanta di mister Gian Piero Gasperini regala al proprio tecnico una serata da sogno, per festeggiare le sue 300 panchine in Serie A: contro il malcapitato Crotone (sua ex squadra peraltro) finisce 5-1 ed è dunque un pokerissimo nerazzurro, aperto da Petagna e chiuso dalla doppietta del Papu Gomez. Nel mezzo, reti anche di Caldara e Ilicic, quest'ultimo protagonista di una prova eccellente, in tutti i settori di valutazione... Per i calabresi gol della bandiera di Tumminello (primo tra i professionisti per il giovane scuola Roma) e pochissimo altro da segnalare. Se non che sarà un'altra stagione di passione e sudore!

LE STATISTICHE

Dal punto di vista dei numeri, plebiscito nerazzurro: 60-40% il possesso palla, 13 a 7 i tiri totali e ben 12 a 5 le conclusioni nello specchio. Insomma, produzione offensiva straripante per i padroni di casa, fermati per ben 18 volte dagli avversari in modo falloso. All'interno di una prestazione così positiva, risaltano comunque le 31 palle perse dai bergamaschi, unico motivo di (minima) preoccupazione per Gasp. Che però saprà godersi sicuramente la serata, senza pensarci troppo...1

