Video/ Benevento Roma (0-4): highlights e gol della partita (Serie A 5^ giornata)

Video Benevento Roma, Serie A (Foto LaPresse)

Allo Stadio Ciro Vigorito la Roma stende in trasferta il Benevento per 4 a 0. Nel primo tempo Dzeko al 13' e Cataldi al 18' provano a portare avanti le loro squadre senza fortuna ma, al 22', l'attaccante ex Manchester City colpisce deviando sotto porta il passaggio rasoterra di Kolarov dalla sinistra. Al 35' l'autogoal di Lucioni, anch'esso propiziato da Dzeko sul traversone di Bruno Peres questa volta dalla destra, significa il raddoppio per la Roma colpendo in seguito pure un palo al 30' con il solito numero 9. Ad inizio ripresa sempre Dzeko firma la doppietta personale per il tris al 52', approfittando del suggerimento di Perotti sul pallone rubato a Memushaj, e, analogamente alla prima frazione, favorisce l'autogoal di Venuti al 74'. Inutile il tentativo di Coda del 66' senza dimenticare la nuova traversa di Dzeko all'83'. Il Benevento, alla quinta sconfitta consecutiva, resta fermo a quota 0 punti mentre la Roma sale a 9 punti aspettando il recupero della gara contro la Sampdoria.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come i giallorossi ospiti abbiano surclassato gli stregoni a partire dal possesso palla favorevole con il 64%. In fase offensiva gli uomini di mister Di Francesco hanno collezionato 15 occasioni contro le 10 della squadra di Baroni, 11 del solo Dzeko, ed hanno concluso maggiormente, 15 a 11 il computo dei tiri di cui 9 a 6 nello specchio della porta con 8 tentativi firmati dal bosniaco. Inoltre, in palleggio, i Campani hanno perso meno palloni, 33 a 42 delle quali 8 di Strootman, ma i Capitolini hanno saputo riconquistarne un numero superiore, 29 a 28 con 8 possessi recuperati da Chibsah. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Benevento si è rivelato più falloso della Roma visto il 6 a 9 negli interventi irregolari subiti, recordman negativo Gerson con 3 falli commessi, e l'arbitro Fabbri della sezione di Ravenna ha estratto il cartellino giallo solamente 2 volte ammonendo Di Chiara e Parigini tra le fila dei padroni di casa.

LE DICHIARAZIONI

Intervistato da Premium Sport, al termine dell'incontro il mattatore di serata Edin Dzeko ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo affermando: "Ogni vittoria porta tre punti, non importa contro chi si gioca. Oggi abbiamo fatto bene, avanti così. Si dice che la Roma perde punti contro le piccole ma non esiste una partita facile. Più gioco, più mi sento bene: ancora qualche partita e la forma sarà ancora migliore. La gara da recuperare con la Sampdoria? Sì ma quella la giochiamo dopo, noi dobbiamo pensare a vincere la prossima partita."





