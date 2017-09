Video/ Genoa Chievo (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 5^ giornata)

Video Genoa Chievo, Serie A (Foto LaPresse)

La partita tra Genoa e Chievo si è conclusa sul punteggio di 1 a 1, dopo un deludente e poco spettacolare primo tempo, nella ripresa i liguri hanno iniziato meglio riuscendo a trovare il vantaggio al 62' con Laxalt; il pareggio dei clivensi è invece arrivato al 72' con Hetemaj che ha segnato un gol da centravanti sfruttando un gran assist di Castro. La prima occasione arriva già al 2' quando Cacciatore ha tentato un gran tiro dalla trequarti che ha costretto Perin ad un complicato intervento in tuffo col quale è riuscito a respingere il pallone. La squadra di Juric prova ad attaccare ma fatica proprio negli ultimi venti metri e così per assitere ad un'altra occasione si è dovuto attendere il 20' quando Bertolacci ha calciato dal limite dell'area dopo un'errata ribatttuta della retoguardia clivense su un calcio d'angolo ma il tentativo del centrocampista è stato respinto da Perin. Al 30'cross tentato da Palladino che ha trovato appostato sul secondo palo Lazovic il cui colpo di testa è finito ampiamente sopra la traversa. Tra i fischi del pubblico deluso dalla prova dei propri beniamini, si è così concluso un primo tempo tutt'altro che spettacolare che ci ha regalato pochissime emozioni, speriamo di assistere ad un seconda frazione più vivace.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa è iniziata con una doppia sostituzione decisa da mister Juric che ha mandato in campo Taarabt e Rosi al posto di Lazovic e Briek. I padroni di casa partono subito forte sfiorando il vantaggio già al 47' quando Laxalt ha servito in area di rigore Palladino che, dopo aver saltato nettamente Dainelli, ha tentato un diagonale da posizione defilata ravvicinata che è però finito fuori di poco. Al 52' ancora rossoblu vicinissimi al vantaggio con Veloso il cui potente tiro da quasi trenta metri è uscito di pochissimo dallo specchio della porta. Il gol è nell'aria ed arriva al 62' quando su un cross di Rosi Sorrentino ha respinto verso l'area di rigore dove Laxalt è stato il più lesto di tutti ad avventarsi sul pallone e, dopo aver saltato Depaoli, ha segnato con un potente tiro vicino al palo. Al 68' il giovanissimo Pellegri è riuscito a scattare alla perfezione sul filo del fuorigioco ma, dopo esser rientrato sul sinistro, ha sprecato tutto calciando ampiamente fuori da posizione defilata. Al 70' ultimo cambio per Juric che ha mandato in campo Palladino al posto di Rigoni. Al 71' punizione da ottima posizione calciata da Birsa il cui tiro un pò centrale è stato bloccato da Perin. Il pareggio è nell'aria ed arriva un minuto dopo al 72' quando Castro ha verticalizzato alla perfezione per Hetemaj che anticipando l'uscita di Perin ha segnato con un tocco di prima intenzione in scivolata. Il Genoa accusa il colpo del pareggio e rischia di capitolare al 77' con una punizione di Radovanovic il cui potente tiro è stato respinto da Perin poi Zukanovic è stato bravissimo ad anticipare tutti sulla ribattuta mettendo in calcio d'angolo. I rossoblu provano a reagire al 79' con Taarabt che ha tentato una botta da fuori area che è terminata di poco fuori dallo specchio. Prima della conclusione c'è ancora tempo all'88' per assistere ad una conclusione di Laxalt che Sorrentino è riuscito a deviare oltre la traversa e al 91' con Pellissier che da ottima posizione ha sprecato tutto calciando fuori. Dopo quattro minuti di recupero si è così concluso questo incontro sul punteggio di 1 a 1, un pareggio tutto sommato giusto che lascia un pò di amaro in bocca al Genoa che ha cercato la piena posta in palio per tutti i novanta minuti anche se nel finale di gara, dopo la rete di Hetemaj, hanno anche rischiato di capitolare e di perdere questa sfida.

© Riproduzione Riservata.