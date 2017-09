Video/ Juventus Fiorentina (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 5^ giornata)

Video Juventus Fiorentina, Serie A (Foto LaPresse)

Cinque vittorie in altrettante gare per la Juventus, se in Champions League i bianconeri sono partite con il piede sbagliato con la pesante sconfitta al Camp Nou contro il Barcellona, nel campionato italiano gli uomini di Allegri non perdono un colpo e si aggiudicano la posta in palio anche senza sfoggiare un gioco spettacolare come accaduto contro la Fiorentina, è bastato un gol di Mandzukic per assicurarsi i tre punti ma non per far dormire sonni tranquilli al tecnico Allegri che nel finale sembrava letteralmente in preda a una crisi di nervi, tanto che al triplice fischio dell'arbitro ha imboccato direttamente il tunnel degli spogliatoi facendo cadere tutti i santi del calendario per i grossi pericoli corsi nel finale quando Simeone aveva sfiorato il pareggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

In effetti, a guardare le statistiche, la reazione rabbiosa dell'allenatore della Juventus pare piuttosto comprensibile: 61% di possesso palla, 6 tiri in porta, 5 occasioni da gol create, 3 calci d'angolo, 23 falli subiti, 48 palle recuperate e 5 cross, la Vecchia Signora ha fatto indubbiamente la partita e non vincerla sarebbe stato un vero peccato. Stefano Pioli l'ha invece buttata sul piano fisico visto che a livello di fraseggio la Juventus è nettamente superiore alla Fiorentina, per tutti i novanta minuti i viola sono stati molto aggressivi come dimostra del resto l'espulsione di Badelj per somma di ammonizioni. Certo, questa sconfitta per la Fiorentina ha un sapore completamente diverso rispetto alla scoppola presa a San Siro contro l'Inter, la squadra di Pioli è in netta crescita e sarebbe un errore non tenerla in considerazione per la lotta ai posti che valgono l'Europa League, ossia dal quinto al settimo (nel caso la vincitrice della Coppa Italia terminasse tra le prime sei).

LE DICHIARAZIONI

Nel post-gara il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "La strategia di oggi era quella di rendere la vita difficile agli avversari, se puntavamo sul fraseggio probabilmente avremmo rischiato di subire decisamente di più. Sull'azione del gol di Mandzukic potevamo difendere decisamente meglio, peccato perché nella prima frazione di gioco ci siamo mossi bene concedendo pochissimi spazi agli avversari, potevamo giusto prendere un po' di campo e non farci schiacciare. Se penso a come eravamo messi alla prima giornata di campionato devo dire che la prestazione di stasera mi rincuora decisamente. Anche in dieci uomini avremmo potuto pareggiarla, usciamo dal campo con più di un rimpianto".

Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo vinto senza prendere gol, rischiando solamente nel finale, piuttosto non siamo riusciti a essere più concreti sotto porta, potevamo chiudere la partita con il 2 a 0 prima del novantesimo, e invece abbiamo rischiato di pareggiare. Mi sono arrabbiato tantissimo anche perché uno come Pjanic che ha giocato 500 partite dovrebbe sapere meglio di me che è fondamentale tenere il pallone anziché provare improbabili conclusioni dai 50 metri, regalando così la sfera agli avversari. Bentancur e Sturaro hanno giocato benissimo, complimenti al professor Barzagli che ha fatto una signora partita, siamo sulla buona strada, dovremo cercare di arrivare in fondo, magari con calma, ma l'importante è arrivare in fondo".

