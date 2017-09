Video/ Lazio Napoli (1-4): highlights e gol della partita (Serie A 5^ giornata)

Video Lazio Napoli, Serie A (Foto LaPresse)

Il Napoli stravince all'Olimpico contro la Lazio siglando un poker di reti. La compagine di Sarri è in testa alla classifica insieme alla Juventus. Decidono le reti di Koulibaly, Callejon, Mertens e Jorginho. Per la Lazio l'unica gioia è firmata da De Vrij. Andiamo ora ad analizzare le statistiche della partita. Possesso palla a favore del Napoli 57%, contro il 43% della Lazio. Il Napoli ha tirato in totale 17 volte contro le cinque della Lazio. Ben 13 sono i tiri nello specchio dei partenopei contro i 2 della Lazio. Passiamo ora alle statistiche personali. Allan, Callejon e Ghoulam hanno scagliato due tiri ciascuno verso la porta. Insigne ha creato ben 5 occasioni da gol seguito da Allan con tre. Basta e Lulic brillano per le palle recuperate, 7, per il Napoli Koulibaly con 5. Insigne ha perso anche 10 palle seguito da Immobile con 9. Tanto Napoli all'Olimpico leggendo i numeri.

LE DICHIARAZIONI

Andiamo ora a scoprire le parole dei due tecnici, Simone Inzaghi e Maurizio Sarri. L'allenatore della Lazio si appella alla sfortuna e agli infortuni, queste le parole rilasciate a Premium Sport: “Avevamo fatto un gran primo tempo, creando grossi problemi al Napoli. Siamo andati in vantaggio e poi abbiamo avuto questa serie di infortuni che credo non sia mai capitata nella storia della Lazio. Ora però dobbiamo andare avanti, dispiace per questa sconfitta perché probabilmente non sarebbe arrivata. La squadra mi stava piacendo molto, ora per le prossime gare avremo qualche problema di formazione. Speriamo di recuperare più giocatori possibili nella sosta. Juve e Napoli? Sono due grandi squadre, la Juve è davanti perché ha grandissimi giocatori ma il Napoli è stato bravo a mantenere tutti i suoi uomini migliori. Sono un gradino sopra alle altre, lo scudetto si deciderà più avanti”. Passiamo ora alle dichiarazioni di Maurizio Sarri, le sue parole sono state rilasciate a Sky Sport: "Mi aspettavo qualche difficoltà in più, loro sono una squadra forte. Siamo andati sotto nel primo tempo, ma noi siamo sempre stati in partita. Non avevo brutte sensazioni. Ho cercato di non far perdere la lucidità ai ragazzi. I ragazzi sono stati più bravi, visto che in dieci minuti hanno ribaltato il risultato. Sul goal eravamo messi bene, potevamo fare qualcosa più su Immobile, ma lo abbiamo fatto girare troppo facilmente. Nella parte finale Albiol ha coperto il primo palo, forse c’è troppa distanza tra Albiol e Jorginho".

