Video/ Milan Spal (2-0): highlights e gol della partita (Serie A 5^ giornata)

Video Milan Spal, Serie A (Foto LaPresse)

Milan-Spal termina con il risultato finale di 2-0 per effetto delle marcature di Rodriguez e Kessie. I rossoneri portano a casa la seconda vittoria consecutiva, la quarta stagionale, mettendo a segno un gol per tempo. Entrambe le reti sono arrivate dagli sviluppi di altrettanti calci di rigore. Ma andiamo con ordine e partiamo con il brivido iniziale che hanno patito i tifosi milanisti. Romagnoli commette un'incertezza e Paloschi potrebbe involarsi verso la porta. L'attaccante degli emiliani commette poi fallo su Bonucci e l'azione sfuma. Dal 20' il Milan alza il proprio baricentro, mentre la Spal si abbassa pericolosamente. Ecoc che all'11' Kessie apparecchia per la conclusione di André Silva: tentativo murato da Vicari. Al 18' il portoghese apre sulla destra per Abate, la cui conclusione viene respinta in corner da Gomis. Un minuto più tardi si fa notare Zapata con un colpo di testa alto di non molto. Al 24' Rodriguez calcia verso Gomis, il portiere para ma colpisce Kalinic nel tentativo di recuperare la sfera. Per l'arbitro è rigore.

Dagli undici metri si presenta Rodriguez che non sbaglia. Nel finale di tempo c'è spazio per un tentativo di Romagnoli dalla distanza e una conclusione di André Silva neutralizzata da Gomis. Nella ripresa i ritmi calano e assistiamo a ben poche occasioni. Al 51' si fa notare la Spal con un'incornata di Mattiello salvata da Bonucci. Esattamente all'ora di gioco il Milan trova la via del raddoppio. Felipe atterra Kalnic e Abisso indica per la seconda volta il dischetto. L'ivoriano trasforma così il rigore del 2-0. Andiamo adesso a dare un'occhiata alle statistiche più importanti della gara. Partiamo con il possesso palla: il Milan ha collezionato il 58,3% a fronte del 41,7% degli avversari. Per quanto riguarda le conclusioni, il Diavolo ha totalizzato 20 tiri, di cui 7 verso lo specchio della porta. La Spal si è fermato a 6, ma non ha mai impensierito Donnarumma. Infine un dato disciplinare: tre i cartellini gialli, due per la Spal (Schiattarella e Schiavon), uno per il Milan (Romagnoli).

LE DICHIARAZIONI

Milan-Spal si è conclusa con il risultato finale di 2-0 in favore dei rossoneri. Il primo marcatore del match è stato Ricardo Rodriguez, che al 25' ha battuto Gomis dagli undici metri. Queste le parole dello svizzero al termine del match ai microfoni di Premium Sport: "Oggi era importante vincere, ma è ancora più importante vincere ogni gara e la prossima partita con la Sampdoria sarà ancora più difficile". Ecco invece le considerazioni di Montella, sempre a Premium Sport: "Il 3-5-2? In questo momento è il modulo più adatto in base agli uomini che ho a disposizione. La squadra oggi mi è piaciuta anche se dobbiamo migliorare nella gestione dei momenti, soprattutto nel finale. Gli attaccanti? André Silva mi è piaciuto molto, è sempre stato partecipe. Abbiamo avuto un inizio stagione positivo ma credo che questa sia una squadra destinata a crescere ulteriormente. Sto già pensando alla prossima partita, che sarà molto complicata".

© Riproduzione Riservata.