Video/ Udinese Torino (2-3): highlights e gol della partita (Serie A 5^ giornata)

Video Udinese Torino, Serie A (Foto LaPresse)

L'incontro tra Udinese e Torino si è concluso sul pirotecnico punteggio di 2 a 3, i granata, dopo aver chiuso il primo tempo sul doppio vantaggio firmato da Ljajic ed un autogol di Hallfredsson, i padroni di casa hanno provato a riaprire le sorti del match con la rete su rigore trasformato da De Paul ma il gol segnato di Ljajic ha un pò spezzato i sogni di un pareggio per il Torino. Il fortunoso gol di Lasagna che ha deviato in porta un tiro di De Paul è arrivato al 75' illudendo il pubblico di casa che sperava nel pareggio che però non è arrivato ed anzi gli ospiti hanno sfiorato anche il quarto gol nel finale di gara. Inizio blando della partita con tanti errori di misura da ambo le parti fino al 9' quando Ljajic ha avviato un contropiede che ha poi concluso, dopo uno scambio con Niang, con un potente tiro da fuori area, Scuffet ha completamente sbagliato la presa facendosi scappare il pallone verso il centro dell'area dove si è avventato per primo Belotti che ha così segnato da due passi. La reazione dei friuliani è immediata e si concretizza al 13' quando un bel cross dalla destra di De Paul ha pescato Lasagna all'interno dell'area di rigore ma il numero 15 ha messo ampiamente fuori da ottima posizione col tiro di piatto al volo. Al 15' ancora Udinese, ancora con De Paul che ha crossato questa volta per Maxi Lopez che si è liberato di Lyanco con uno stupendo controllo di tacco, il numero 20 ha poi tirato da dentro l'area di rigore con potenza ma Sirigu è riusciuto a respingere col corpo. Al 30' e arrviato anche il secondo gol degli ospiti che è nato da un errore in fase di disimpegno di Hallfredsson che poi ha avuto la peggio riuscendo a deviare nella prorpria rete il cross di Belotti che era stato innescato il dossier titolia. Al 39' sono ancora gli ospiti a sfiorare il gol quando Nuytinck si è fatto soffiare un pallone da Iago Falque che ha poi cercato Belotti con un retropassaggio ma il bomber granata ha sprecato tutto svirgolando da ottima posizione. Al 43' stupenda azione del Torino con Ljajic che ha servito alla perfezione in profondità Belotti che, dopo aver controllato, ha tentato un potente diagonale dal limite dell'area che è terminato di poco fuori dallo specchio. Dopo un minuto di recupero si è concluso il primo tempo sul punteggio di 0 a 2 grazie alle reti di Belotti e allo sfortunato Hallfredsson.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si apre con una doppia sostituzione decisa da mister Delneri che ha mandato in campo Angella e Jankto al posto dei deludenti Danilo e Hallfredsson. Proprio il neo-entrato Jankto al 47' si inventa una giocata strepitosa in area di rigore quando con un dribbling col tacco ha saltato nettamente N'koulou che lo ha nettamente atterrato costringendo l'arbitro a concedere un calcio di rigore. L'argentino De Paul si è presentato agli undici metri segnando con un tiro che si è infilato imparabilmente sotto la traversa al 48'. Gli ospiti riescono a reagire al 62' quando sul cross rasoterra di Niang, Iago Falque, dopo essersi liberato alla grande con un pregevole dribbling con un controllo di tacco, ha provato a saltare Scuffet che è riuscito a fermarlo con una pronta uscita. Al 70' ultimo cambio forzato per mister Delneri che mandato in campo Ali Adnan al posto dell'infortunato Pezzella. Al 74' ancora Torino con un bel lancio di Belotti che ha premiato lo scatto sul filo del fuorigioco di Ljajic con un passaggio in verticale, il serbo ha cercato il gol con un eccellente tocco sotto di prima intenzione che Scuffet è riuscito a vanificare con una pronta uscita. Un minuto dopo però i padroni di casa sono riusciti ad accorciare le distanze al 75' con un gran tiro dalla distanza di De Paul che, dopo esser stato deviato da N'Koulou che è stato deviato da Lasagna finendo poi la propria corsa nella rete della porta. Ora gli uomini di Delneri ci credono ma per assistere ad una nuova occasione che arriva all'86' con una punizione calciata da Ali Adnan che è finita di poco a lato della porta. Prima del triplice fischio finale c'è ancora il tempo per assistere a due occasioni per l'Udinese: al 90' con Lasagna il cui tiro un pò debole è terminato fuori di molto ma soprattutto al 95' proprio all'ultimo assalto quando Jankto ha controllato un cross proveniente dalla destra ed ha calciato di prima intenzione da dentro l'area di rigore trovando però il disperato ed efficace intervento in scivolata di Ansaldi che ha così salvato il risultato. Dopo quattro minuti di recupero si è così concluso questo incontro sul punteggio 2 a 3, una vittoria tutto sommato meritata da parte degli ospiti che hanno permesso ai friulani di riaprire un match che gli uomini di Mihajlovic avrebbero potuto chiudere ben prima.

© Riproduzione Riservata.