Video/ Verona Sampdoria (0-0): highlights della partita (Serie A 5^ giornata)

La sfida tra Verona e Sampdoria termina 0-0. Finisce in parità la sfida del Bentegodi nonostante essa abbia offerto diverse occasioni da gol sia da una parte che dall’altra. L’Hellas resta nelle zone basse con 2 punti ottenuti dopo le prime 5 giornate. I doriani sono invece in zona medio-alta di classifica: 8 punti dopo 4 partite, in virtù della gara con la Roma ancora non disputata. Nel prossimo turno di Serie A il Verona ospiterà la Lazio mentre la Sampdoria se la vedrà con il Milan al Ferraris.

SINTESI PRIMO TEMPO

Pecchia schiera il Verona con il consueto 4-3-3. Tra i pali Nicolas, linea difensiva composta da Bearzotti, Caracciolo, Heurtaux e Romulo. A centrocampo spazio a Fossati, Zuculini B. e Bessa. In attacco Verde, Pazzini e Valoti. Giampaolo risponde con il 4-3-1-2. Puggioni in porta, difesa con Bereszynski, Silvestre, Ferrari e Murru. A centrocampo troviamo Linetty, Torreira e Praet. In attacco Ricky Alvarez dietro la coppia Quagliarella-Caprari. Arbitra il signor Manganiello di Pinerolo. Subito scaligeri in avanti. Errore di Murru in fase di possesso palla, rapida ripartenza con il cross in mezzo di Bessa non raccolto per poco da Pazzini. La Samp prova a far girar palla ma i padroni di casa coprono tutte le linee di passaggio non concedendo spazi. Silvestre intanto rischia parecchio perdendo di vista Valoti, in pressione alta. L'ex difensore del Catania, alla 100esima partita con la maglia blucerchiata, riesce prontamente a rimediare. Primo tentativo di contropiede del Verona al decimo minuto. Pazzini apre per Verde, ma l'ex attaccante dell'Avellino sbaglia il controllo. La Sampdoria riesce a trovare il ritmo giusto. Caprari sguscia via a Bearzotti, e ci prova con un destro a giro, deviato da Nicolas in calcio d'angolo. Gli scaligeri provano a reagire. Bearzotti scappa via a Murru e mette in area un buon cross, ma Valoti non ci crede e l'azione sfuma. Arriva intanto il primo cartellino del match: Caprari viene ammonito dopo un brutto fallo a centrocampo. Il Verona prova, su indicazione di Pecchia, ad alzare il proprio baricentro mentre la Sampdoria decide di aspettare gli avversari nella propria metà campo. Il Verona non riesce a trovare varchi ma insiste, cercando un'idea nella trequarti avversaria. Al 24esimo i gialloblù sfiorano il gol. Cross di Bessa, Valoti conclude al volo ma trova la respinta di Puggioni. Alla mezzora Regini lancia per Alvarez, Nicolas esce ma viene anticipato da Heurtaux. Poi Caracciolo perfeziona il rilancio risolvendo una pericolosa fase d'impasse. Ammonito nel frattempo Zuculini. Cartellino giallo per il centrocampista del Verona per un fallo a centrocampo. Qualche istante dopo intervento duro di Fossati su Caprari, in questo caso Manganiello, però, non estrae il cartellino giallo. Al 36esimo la squadra di Pecchia va vicina al gol. Bessa mette al volo in mezzo per Valoti, conclusione potente ma respinta da un attentissimo Puggioni. Nei minuti finali del primo tempo le due squadre sembrano accusare un pò di stanchezza. Tanti palloni buttati e troppi passaggi sbagliati. Prima del duplice fischio arriva però una saetta di Quagliarella. Lo stabiese calcia dai 40 metri cercando di sorprendere Nicolas: il portiere si distende e blocca la sfera. Il Verona risponde con Verde. Sinistro dell'ex Roma, Puggioni è attento sul primo palo e respinge la conclusione.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessuno dei due tecnici effettua sostituzioni. Tornano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Subito una chance per i doriani. Triangolo in area tra Caprari e Quagliarella, tiro deviato in angolo, ma azione ferma per un fallo in attacco dell'attaccante ex Pescara. Il Verona risponde con Romulo. Bravo Bessa a insistere sulla fascia, palla in mezzo per il terzino che tira alto sopra la traversa. Doppio cambio per gli ospiti: entrano Ramirez e Zapata, escono Quagliarella e Alvarez. Al 56esimo la Samp sfiora il gol. Gran cross di Praet, Heurteaux va a vuoto, Zapata sfiora solo e non riesce a indirizzare verso Nicolas, palla fuori di poco. Poco dopo una coraggiosa uscita di Puggioni impedisce a Pazzini di controllare palla in area. La gara resta in equilibrio. Al 66esimo Verde mette in mezzo un pallone velenoso per Pazzini, la punta però colpisce male mandando il pallone fuori. La Sampdoria risponde con Zapata, ma il tiro del colombiano da posizione defilata viene respinto da Heurtaux. Poco dopo si mette in mostra Gaston Ramirez. Sinistro di contro balzo dell'uruguaiano su sponda di Caprari, para facile Nicolas. Al 71esimo grande chance per gli ospiti. Lancio per Zapata che supera Nicolas, pallone arretrato per Caprari che mette in mezzo per Ramirez: tiro di testa su cui è miracoloso Heurtaux. Verde prova a rispondere. Pazzini lancia alla grande il compagno, ma il destro, dopo uno stop difettoso, termina alto sopra la traversa. Ammonito Valoti. Cartellino giallo per l'attaccante dopo duro scontro con Torreira. Sostituzione per il Verona: entra Kean, esce Pazzini. Il pubblico non gradisce la sostituzione e fischia Pecchia. Poco dopo dentro anche Zaccagni per Valoti. All'85esimo Nicolas salva i compagni. Gran giocata di Ramirez, fin qui in ombra, vola il portiere degli scaligeri a deviare in calcio d'angolo. L'ultimo cambio per il Verona è Buchel al posto di Fossati. Per la Sampdoria entra invece Verre al posto di Linetty. Al 94esimo la Sampdoria va vicinissima al gol clamoroso. Cross di Murru, colpo di testa di Zapata che supera Nicolas: la sfera si stampa sulla parte interno del palo. C'è, però, la deviazione di Caracciolo decisiva. Il Verona si salva.

