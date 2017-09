Atp San Pietroburgo 2017/ Diretta Fognini Berankis info streaming video e tv, orario e risultato live (oggi)

Fabio Fognini (Foto LaPresse)

Fabio Fognini affronta il lituano Ricardas Berankis nei quarti di finale del torneo ATP di San Pietroburgo: si tratta di un torneo che si ospita sul cemento indoro nella città russa, ha un montepremi complessivo di 1 milione di euro e fa parte della categoria Atp 250, cioè quella che assegna appunto 250 punti nel ranking ATP al vincitore (i meno importanti nel circuito maggiore del tennis mondiale). Sarà l’ultima delle quattro partite in programma oggi per i quarti, dunque l’orario d’inizio indicativo del match saranno le ore 17.30 italiane.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL TORNEO DI TENNIS

Fognini Berankis, come tutto il torneo di tennis ATP San Pietroburgo 2017, sarà visibile in diretta tv tramite i canali di Eurosport (da valutare la programmazione su Eurosport 1 oppure Eurosport 2), che sono visibili sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita, oltre che da Eurosport Player, pure da Sky Go e Premium Play per i rispettivi abbonati.

IL CAMMINO NEL TORNEO

Fabio Fognini è tornato alle gare proprio a San Pietroburgo dopo il ‘fattaccio’ agli Us Open di New York, con tanto di squalifica. Un periodo dunque non facile per il tennista ligure, numero 29 della classifica mondiale, che però ha risposto bene sul campo battendo agli ottavi il russo Mikhail Youzhny per 6-4 4-6 6-4, ottenendo in questo modo il terzo successo in quattro confronti diretti. Fortunato invece Ricardas Berankis, che ha approfittato del forfait del tedesco Philipp Kohlschreiber, il quale avrebbe dovuto essere l’avversario del lituano ieri negli ottavi.

© Riproduzione Riservata.