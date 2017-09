Consigli Fantacalcio Serie A/ Sesta giornata, le nostre dritte: Dzeko, Mertens, Icardi

Edin Dzeko, attaccante Roma - LaPresse

Tornano i consigli per il fantacalcio. Chiusasi pochi giorni fa la quinta giornata della stagione di Serie A 2017-2018, incomincerà domani sera il sesto turno, e ovviamente la redazione de IlSussidiario.net non poteva esimersi dal darvi le migliori dritte in vista del fantacalcio del weekend. Come al solito, cercheremo di consigliarvi quali giocatori schierare per questa nuova tornata: andiamo quindi a vedere i nostri preziosi consigli.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A PER LA SESTA GIORNATA

Si comincia con l’anticipo fra Roma e Udinese e ovviamente per i giallorossi il primo nome è quello di Edin Dzeko. Del resto, dopo quattro gol in due giornate, il bosniaco è impossibile da tenere fuori e contro i friulani potrebbe incrementare ulteriormente il suo bottino. Bene il solito Nainggolan, e anche il portiere Alisson è un ottimo elemento su cui puntare. Fra le fila friulane, invece, molto bene Lasagna, in gol anche mercoledì sera, e il centrocampista De Paul, anch’egli in rete.

Proseguiamo quindi con Spal-Napoli, che si giocherà sabato sera alle ore 18:00. Fra le fila partenopee è d’obbligo la scelta di Mertens, scatenato contro la Lazio mercoledì, ma ovviamente anche Callejon e Insigne sono due ottimi consigli, così come il terzino sinistro Ghoulam, fra i migliori in assoluto nel suo ruolo. Fra le fila ferraresi, invece, sempre interessante la candidatura di Lazzari, un treno sulla corsia di destra.

Bene anche Schiattarella e confidiamo in una buona prova di Borriello, che dovrebbe tornare titolare dopo la panchina contro il Milan. Juventus in campo sabato sera in casa, nel derby della Mole contro il Torino. Per i bianconeri, prima scelta Cuadrado, letteralmente il man of the match durante la vittoria contro la Fiorentina di mercoledì. Attenzione anche a Dybala, a secco contro la Viola, e pronto a scatenare il suo piede mancino. Fra le fila granata, invece, attenzione a capitan Belotti, a quota due gol in questa stagione. Molto bene anche il solito Ljajic, fra i migliori della squadra allenata da Sinisa Mihajlovic.

Alle ore 12:30 di domenica mezzogiorno, spazio all’interessante sfida del Marassi fra la Sampdoria e il Milan. Partiamo dai blucerchiati, consigliandovi i due attaccanti titolari, leggasi l’esperto Fabio Quagliarella e il neo-acquisto Duvan Zapata, entrambi molto convincenti in queste prime cinque gare stagionali. Fra le fila rossonere, invece, molto bene Rodriguez sulla fascia sinistra, così come Biglia a centrocampo. In attacco, invece, potrebbe essere la gara di Suso, in panchina contro la Spal mercoledì sera.

L’Inter torna a San Siro dopo la trasferta di Bologna, per sfidare il Genoa. Confidiamo in una buona prestazione di Mauro Icardi, reduce tra l’altro da una marcatura, seppur su rigore, nella gara del Dall’Ara. Bene anche Ivan Perisic, fra i più positivi durante il turno infrasettimanale. In casa Grifone, invece, puntiamo sul gioiello Pellegri, che cercherà di mettersi in mostra dinanzi ad una squadra che lo corteggia. Bene anche Galabinov, fra gli elementi di maggiore spicco della squadra di Juric.

Proseguiamo con la gara dello Scida fra il Crotone il Benevento. Fra i padroni di casa calabresi scegliamo l’attaccante Tumminello e il difensore centrale Ajeti. In casa Benevento, invece, proviamo a dare fiducia ai due attaccanti, Iemmello e Puscas. Pesanti le assenze dei due centrocampisti Ciciretti e D’Alessandro.

Il Verona ospiterà al Bentegodi la Lazio nella sfida di domenica pomeriggio delle ore 15:00. In casa scaligera partiamo dal terzino destro Bearzotti, e continuiamo a puntare su Pazzini, sempre importante in queste gare delicate. Fra le fila laziali, invece, la prima scelta è Ciro Immobile, che potrebbe aumentare il proprio bottino domenica pomeriggio. Bene anche il duo alle sue spalle, Milinkovic-Savic e Luis Alberto, nonché il centrocampista centrale Lucas Leiva.

Cagliari-Chievo sarà la sfida dello stadio Sant’Elia di domenica pomeriggio ore 15:00. Due sono le sicurezze della compagine allenata da Rastelli, e la primissima è Nicolò Barella, giovane talento di centrocampo che sta vivendo un campionato da protagonista. La seconda è invece il trequartista della formazione sarda, il numero 10 Joao Pedro, sempre fra i più positivi dei suoi. Fra le fila clivensi, invece, indichiamo nei nostri favoriti Birsa, Bastien e il bomber Inglese.

Il Sassuolo scenderà in campo domenica sera alle ore 18:00 per sfidare al Mapei il Bologna. Senza dubbio fin qui positivo Matri, in gol tra l’altro nella recente sfida contro il Genoa: puntate ancora su di lui. L’ex attaccante del Milan è in compagnia di Sensi, giovane talento di centrocampo reduce da un buon inizio di campionato. Nel Bologna, invece, prima scelta Verdi, straordinario contro l’Inter martedì sera.

Molto bene anche il centrocampista Donsah, sempre propositivo, e l’altro attaccante titolare della squadra di Donadoni, il figlio d’arte Di Francesco. Infine, il posticipo fra Atalanta e Fiorentina del Franchi. Nella Viola, ottime le candidature di Chiesa e Gil Dias, nonché di Thereau, quest’ultimo leader della classifica marcatori della squadra di Firenze. Nell’Atalanta, invece, bene Petagna, Gomez e il centrocampista Cristante.

