Incidente Oscar Gatto/ Brutta caduta in allenamento per il ciclista dell’Astana: 1 settimana di stop

Che paura per Oscar Gatto! Il ciclista del Astana ieri è rimasto vittima di un brutto incidente mentre si stava allenando sulle strade della Costa Azzurra con alcuni compagni di squadra: fortunatamente però l’infortunio non appare gravissimo. Gatto, subito ricoverato all’Ospedale Principessa Grace di Montecarlo ha riportato diverse escoriazioni, ferite e tagli anche molto brutti al torace, gambe e al volto ma nessuna frattura o danno più grave. Ancora non è stata diffusa la dinamica del brutto incidente che lo ha coinvolto, ma pare che il peggio sia stato evitato grazie al caschetto che il ciclista dell’Astana indossava, come al solito e che ha prevenuto danni molto più seri al volto e alla testa. La prognosi dei medici ha importo al Oscar Gatto 7 giorni di stop e riposo assoluto, prima di poter ritornare sulla strada: pare però che in seguito a questo incidente la stagione dello stesso alfiere del club kazako sia di fatto finita.

L'ASTANA RINGRAZIA IL CASCHETTO

Solo una grade spavento quindi per Oscar Gatto, che pare comunque in buona forma nonostante le diverse gravi ferite riportate nell’incidente: l’equipe medica dell’Ospedale del Principato ha escluso nelle ultime ore ulteriori danni o traumi più gravi per il ciclista dell’Astana, salvato, è proprio il caso di dirlo, dal caschetto che indossava. Proprio qualche ora il club kazako ha pubblicato sul proprio profilo Twitter il caschetto che Gatto indossava durante l’incidente con questa didascalia “We have to say a huge thank to our elmets @limar_helmets. This really saved @Gatto_oscar today”. (Dobbiamo ringraziare i nostri caschetti limar. Questo oggi ha davvero salvato la vita a Oscar Gatto”. L’ennesimo incidente nel mondo del ciclismo quest’anno ma che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi possibili: tanta paura certo ma nessun infortunio grave per il ciclista di Montebelluna.

