Infortunio Marcelo/ Lesione muscolare per il terzino del Real Madrid: fuori un mese

La recente sconfitta del Real Madrid contro il Betis di Siviglia in campionato (zero a uno al Santiago Bernabeu), ha lasciato pesanti strascichi in casa Merengues. Oltre all’umore sotto i piedi, i campioni d’Europa in carica devono registrare anche un’importante defezione, quella di Marcelo. Il terzino sinistro della nazionale brasiliana ha infatti riportato una lesione muscolare di secondo grado ai bicipite della gamba sinistra, e di conseguenza dovrà stare fermo ai box per un lungo periodo. Si parla di uno stop di circa quattro settimane/un mese, il che significherebbe rivedere Marcelo solamente a fine ottobre/inizio novembre. Marcelo si è infortunato durante la sfida contro gli andalusi, gara che tra l’altro è coincisa con il primo ko in campionato per il Real, e l’interruzione di una striscia di 73 partite con almeno un gol segnato.

TORNA A FINE OTTOBRE

Lasciando il campo, il brasiliano aveva confessato "Credo di essermi rotto", e i timori degli scorsi giorni sono stato di fatti confermati. Marcelo dovrebbe quindi saltare la sfida contro l’Alaves di domani, il match del primo ottobre contro l’Espanyol, la trasferta di Getafe del 14 ottobre e il match interno contro l’Eibar, tornando, se tutto va bene, per la trasferta di Girona del 29, o tutt’al più per la gara interna contro il Las Palmas del 5 novembre. Inoltre il nazionale brasiliano sarà costretto a saltare anche le partite di Champions League contro il Borussia Dortmund e i due incontri andata e ritorno con il Tottenham. L’infortunio di Marcelo, tra l’altro, arriva dopo quello di un altro terzino sinistro, Theo Hernandez, 19enne bloccatosi per un problema alla spalla, e di conseguenza Zidane dovrà inventarsi qualcosa per tamponare la falla, molto probabilmente Nacho, che può giocare sia da centrale, quanto da difensore di fascia.

