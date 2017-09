Inter Chievo Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato liv

Diretta Inter Chievo Primavera (Foto LaPresse)

Inter Chievo Primavera, che sarà diretta dall'arbitro Mario Vigile (sezione di Cosenza) si gioca alle ore 15 di venerdì 22 settembre; è valida per la terza giornata del campionato Primavera 1 2017-2018. In classifica, l'Inter occupa la seconda posizione, con gli stessi punti (6) di Fiorentina e Chievo. Sfida d'alta classifica dunque per i nerazzurri di mister Vecchi, lo scorso anno chiamato a sostituire per alcune giornate sia De Boer che Pioli, entrambi esonerati durante la stagione in corso. La squadra interista ha confermato di avere un progetto vincente, soprattutto a livello di campionato giovanile.

Inter Chievo Primavera sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del telecomando in chiaro per tutti, oppure al numero 225 del pacchetto satellitare di Sky. Visitando il sito sportitalia.it sarà inoltre possibile seguire questa partita in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Uno dei pochi che si è avvicinato alla prima squadra dell'Inter è stato Pinamonti, che durante il pre-campionato ha stregato lo stesso mister Spalletti. Il paragone con il progetto del Milan non può reggere, visto che i rossoneri sono riusciti ad avere Donnarumma, Calabria, l'ex De Sciglio, Locatelli, Cutrone, senza dimenticare l'ex Petagna, che dallo scorso anno sta facendo le fortune dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Nonostante ciò, proprio contro i cugini del Milan la settimana scorsa l'Inter ha vinto per 3-0, facendo così fare l'ennesima figuraccia (due su due) a Gennaro Gattuso, da quest'anno allenatore della Primavera del Milan.

Anche il Chievo, come l'Inter, è partita fortissimo, vincendo due incontri su due. Alla prima giornata è arrivato il successo contro la quotata Lazio, grazie ad un gol di Rivi alla mezzora del secondo tempo. Domenica scorsa i clivensi hanno battuto con lo stesso risultato il Napoli (1-0 il risultato finale in favore della formazione veneta).

Indubbio che il giocatore migliore della rosa allenata da mister Vecchi quest'anno sia l'attaccante Odgaard, che ha incantato nel derby vinto contro il Milan per 3-0 grazie ad una sua tripletta. La giovane danese è nata nel marzo del 1999 ed all'età di 18 anni si appresta già a prendersi il palcoscenico non soltanto del Campionato Primavera probabilmente. Acquistato per circa un milione di euro lo scorso luglio dal club danese del Lyngy, Odgaard ha conquistato tutti all'interno del settore giovanile nerazzurro, riuscendo ad imporsi da subito al centro dell'attenzione dei più importanti osservatori e addetti ai lavori a livello europeo. Odgaard ha già dimostrato di riuscire a risolvere le partite anche da solo.

Odgaard sarà la prima punta nel 4-3-1-2 disegnato da Stefano Vecchi, in coppia con Belkheir; alle loro spalle agirà Zaniolo, con centrocampo formato da Schirò - da perno davanti alla difesa - Emmers e Danso che invece giostreranno sulle mezzali. In difesa Valietti e Marco Sala saranno i terzini, in mezzo coppia formata da Nolan e Lombardoni (il capitano) mentre il portiere sarà Pissardo.

Da diversi anni ormai il Chievo Primavera è una certezza a livello giovanile (e non solo). I clivensi riescono sempre a piazzarsi nelle posizioni di vertice, rappresentando un pericolo costante durante la post-season, quando si decide la vincitrice dello scudetto. Vedremo se anche con la nuova formula di quest'anno i veneti riusciranno a dire la loro. Intanto, le due vittorie consecutive contro Lazio e Napoli sono un bellissimo segnale. La formazione di mister D'Anna contro il Napoli ha giocato con il 3-4-1-2. Decisivo il gol della punta Lorenzo Rivi, schierato in attacco titolare insieme a Isufaj.

Saranno ancora loro a formare la coppia offensiva nel Chievo di Lorenzo D’Anna: Pavoni in porta, Kaleba con la protezione di Sbampato e Pogliano formano la catena arretrata protetta dal lavoro di Bertagnoli e Danielli in mezzo al campo, mentre sulle corsie laterali correranno il portoghese Daniel Liberal e Michelotti. Anche qui è previsto il trequartista: dovrebbe essere il marocchino Mohamed Rabbas.

